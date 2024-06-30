Bild: немецкий политик подрался с демонстрантом и укусил его за ногу

На партийном съезде правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) произошел инцидент, в ходе которого политик Штефан Хрди укусил одного из протестующих, пытаясь защититься от нападения. Об этом сообщает Bild.
«Кто-то ударил меня ногой сзади по икре, я упал, а затем на меня навалились три или четыре человека. Мужчина, чью ногу я тогда укусил в целях самообороны, ранее ударил меня ногой по лицу», — рассказал Штефан Хрди изданию Bild о происшествии.
Видеозапись инцидента, где Хрди сталкнулся с группой протестующих, была опубликована в СМИ. После того как политика повалили на землю, возникла потасовка, в результате которой один из нападавших получил укус.
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