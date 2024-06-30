Взрыв в Черном море прервал купание жителей Одессы: карта СВО на 30 июня

В Одессе на одном из пляжей прогремел взрыв. Он был зафиксирован неподалеку от места отдыхающих. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий на 30 июня — в материале URA.RU.
Взрыв в море в Одессе
На одном из пляжей Одессы произошел взрыв. Он прогремел недалеко от купающихся. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страны».
Атака ВСУ по территории РФ
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о попытке массированной террористической атаки беспилотниками, предпринятой ВСУ. В результате инцидента было сбито девять БПЛА над промышленной зоной Липецка.
Один из фрагментов беспилотников упал на крышу жилого дома в частном секторе, однако никто не пострадал. Губернатор заверил, что власти окажут помощь в ремонте поврежденного имущества и поблагодарил службы за оперативное реагирование и обеспечение безопасности.
В городе Грайворон Белгородской области БПЛА сбросил взрывное устройство на припаркованный автомобиль. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
В результате атаки один автомобиль полностью сгорел, а у второго обгорела водительская сторона. Также были повреждены стекла и кузов другого автомобиля. По предварительной информации, в близлежащем многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Одна мирная жительница пострадала и была доставлена в больницу в Белгороде.
В Донецке во время выполнения служебных обязанностей несколько сотрудников МЧС России попали под обстрел. Об этом сообщило МЧС России. Четыре сотрудника ведомства находились на тушении пожара в Петровском районе, когда произошел обстрел. Пострадавшие смогли самостоятельно добраться до медицинского учреждения, где их госпитализировали. В результате обстрела также получил повреждения пожарный автомобиль.
Херсонское направление
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о перемещении боевых действий на острова в регионе после того, как украинские военные были оттеснены с левого берега.
«Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», — отметил Сальдо в беседе с ТАСС.
Текущая ситуация на херсонском направлении показывает, что острова стали новым участком соприкосновения военных действий. Это связано с тем, что на большей части региона естественной границей является река Днепр, что делает острова стратегически важными точками.
Запорожское направление
В районах Работино и северо-западнее Вербового ситуация остается стабильной без значительных изменений, передает telegram-канал военкора Семена Пегова Wargonzo. Там отметили, что позиционные бои не прекращаются, активно используются средства дальнего поражения.
Донецкое направление
В районах Константиновки и Парасковиевки ВС РФ начали наступление после завершения подготовительных операций, сообщает Wargonzo. Отмечаются тактические успехи российских войск, особенно в районе Красногоровки, где они вытесняют украинские силы к окраинам города. В районе Карловки бои продолжаются без существенных изменений.
Часовоярское направление
По информации Wargonzo, на часовоярском направлении боевые действия также не утихают. Российские войска пытаются развить наступление по флангам в восточном пригороде Часов Яра. ВС РФ добиваются некоторых тактических успехов.
Харьковское направление
В районах Волчанска и Глубокого продолжаются тяжелые бои, сообщает Wargonzo. Несмотря на высокую активность сторон, значительных продвижений не наблюдается.
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