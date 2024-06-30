30 июня 2024

Сына Лукашенко признали одним из лучших студентов в Пекинском университете

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Сын Лукашенко назван одним из лучших на курсе
Сын Лукашенко назван одним из лучших на курсе Фото:

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, обучающийся в Пекинском университете, является одним из лучших студентов на курсе. Об этом сообщил секретарь партийного комитета учебного заведения Хао Пин.

«Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», — заявил Хао Пин в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, Николай Лукашенко проявляет скромность и не афиширует свое происхождение, что позволяет ему полностью сосредоточиться на обучении.

В рамках образовательного обмена группа белорусских студентов, включая сына президента Белоруссии, изучает биотехнологии в Пекинском университете. Сотрудничество Белорусского госуниверситета и Пекинского университета реализуется в рамках договоренностей стран по совместным образовательным программам.

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Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, обучающийся в Пекинском университете, является одним из лучших студентов на курсе. Об этом сообщил секретарь партийного комитета учебного заведения Хао Пин. «Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», — заявил Хао Пин в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, Николай Лукашенко проявляет скромность и не афиширует свое происхождение, что позволяет ему полностью сосредоточиться на обучении. В рамках образовательного обмена группа белорусских студентов, включая сына президента Белоруссии, изучает биотехнологии в Пекинском университете. Сотрудничество Белорусского госуниверситета и Пекинского университета реализуется в рамках договоренностей стран по совместным образовательным программам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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