Сына Лукашенко признали одним из лучших студентов в Пекинском университете

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, обучающийся в Пекинском университете, является одним из лучших студентов на курсе. Об этом сообщил секретарь партийного комитета учебного заведения Хао Пин.
«Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», — заявил Хао Пин в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, Николай Лукашенко проявляет скромность и не афиширует свое происхождение, что позволяет ему полностью сосредоточиться на обучении.
В рамках образовательного обмена группа белорусских студентов, включая сына президента Белоруссии, изучает биотехнологии в Пекинском университете. Сотрудничество Белорусского госуниверситета и Пекинского университета реализуется в рамках договоренностей стран по совместным образовательным программам.
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