Злоумышленники, связав экс-руководителя «Росгосстраха», украли из его дома миллион рублей

МВД: неизвестные ограбили дом экс-руководителя «Росгосстраха»
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Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой"
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" Фото:

Трое мужчин в балаклавах совершили разбойное нападение на частный дом экс-гендиректора «Росгосстрах» и сооснователя Военно-страховой компании Дмитрия Маркарова в Лосино-Петровском, похитив более миллиона рублей и украшения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. 

«Трое мужчин в балаклавах проникли в дом заявителя и, связав хозяина участка и его жену, угрожая, потребовали отдать денежные средства», — передает слова представителя пресс-службы агентство ТАСС. После получения наличных и ювелирных украшений на сумму более миллиона рублей они скрылись.

В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по статье о разбое. Сотрудники полиции активно занимаются поиском и планируют задержание преступников. 

Ранее в Москве ограбили квартиру режиссера Рустама  Хамдамова, передает «Национальная служба новостей». По его словам, кражу мог совершить его давний знакомый.

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Трое мужчин в балаклавах совершили разбойное нападение на частный дом экс-гендиректора «Росгосстрах» и сооснователя Военно-страховой компании Дмитрия Маркарова в Лосино-Петровском, похитив более миллиона рублей и украшения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.  «Трое мужчин в балаклавах проникли в дом заявителя и, связав хозяина участка и его жену, угрожая, потребовали отдать денежные средства», — передает слова представителя пресс-службы агентство ТАСС. После получения наличных и ювелирных украшений на сумму более миллиона рублей они скрылись. В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по статье о разбое. Сотрудники полиции активно занимаются поиском и планируют задержание преступников.  Ранее в Москве ограбили квартиру режиссера Рустама  Хамдамова, передает «Национальная служба новостей». По его словам, кражу мог совершить его давний знакомый.
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© Служба новостей «URA.RU»
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