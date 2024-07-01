Злоумышленники, связав экс-руководителя «Росгосстраха», украли из его дома миллион рублей

Трое мужчин в балаклавах совершили разбойное нападение на частный дом экс-гендиректора «Росгосстрах» и сооснователя Военно-страховой компании Дмитрия Маркарова в Лосино-Петровском, похитив более миллиона рублей и украшения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«Трое мужчин в балаклавах проникли в дом заявителя и, связав хозяина участка и его жену, угрожая, потребовали отдать денежные средства», — передает слова представителя пресс-службы агентство ТАСС. После получения наличных и ювелирных украшений на сумму более миллиона рублей они скрылись.
В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по статье о разбое. Сотрудники полиции активно занимаются поиском и планируют задержание преступников.
Ранее в Москве ограбили квартиру режиссера Рустама Хамдамова, передает «Национальная служба новостей». По его словам, кражу мог совершить его давний знакомый.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.