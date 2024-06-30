Россия возглавит Совет Безопасности ООН в июле

С первого июля Россия на месяц берет на себя роль председателя Совета Безопасности ООН. В рамках этой работы Россия планирует сосредоточиться на обсуждении ближневосточного урегулирования, новой модели глобальной безопасности и укреплении сотрудничества ООН с региональными организациями, такими как ОДКБ, СНГ и ШОС.
«Россия с 1 июля на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН», — передает РИА Новости. В июне председательство в Совбезе ООН осуществляла Южная Корея.
Россия запланировала три ключевых мероприятия на период своего председательства. Среди них — обсуждение новой концепции глобального «уравнения безопасности», которое состоится 16 июля. Эта дискуссия станет продолжением диалога о необходимости реформирования международной системы безопасности.
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