30 июня 2024

Россия возглавит Совет Безопасности ООН в июле

© Служба новостей «URA.RU»
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РФ станет председателем Совбеза ООН
РФ станет председателем Совбеза ООН Фото:

С первого июля Россия на месяц берет на себя роль председателя Совета Безопасности ООН. В рамках этой работы Россия планирует сосредоточиться на обсуждении ближневосточного урегулирования, новой модели глобальной безопасности и укреплении сотрудничества ООН с региональными организациями, такими как ОДКБ, СНГ и ШОС.

«Россия с 1 июля на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН», — передает РИА Новости. В июне председательство в Совбезе ООН осуществляла Южная Корея.

Россия запланировала три ключевых мероприятия на период своего председательства. Среди них — обсуждение новой концепции глобального «уравнения безопасности», которое состоится 16 июля. Эта дискуссия станет продолжением диалога о необходимости реформирования международной системы безопасности.

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С первого июля Россия на месяц берет на себя роль председателя Совета Безопасности ООН. В рамках этой работы Россия планирует сосредоточиться на обсуждении ближневосточного урегулирования, новой модели глобальной безопасности и укреплении сотрудничества ООН с региональными организациями, такими как ОДКБ, СНГ и ШОС. «Россия с 1 июля на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН», — передает РИА Новости. В июне председательство в Совбезе ООН осуществляла Южная Корея. Россия запланировала три ключевых мероприятия на период своего председательства. Среди них — обсуждение новой концепции глобального «уравнения безопасности», которое состоится 16 июля. Эта дискуссия станет продолжением диалога о необходимости реформирования международной системы безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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