Звезда UFC Макгрегор высмеял Нурмагомедова за долги перед налоговой

Звезда UFC Макгрегор посоветовал Нурмагомедову покинуть Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Конор Макгрегор (на фото) посоветовал Хабибу Нурмагомедову уезжать из России
Конор Макгрегор (на фото) посоветовал Хабибу Нурмагомедову уезжать из России Фото:

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор отреагировал на новости о том, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, по сообщениям зарубежных СМИ, задолжал налоговой службе около 300 миллионов рублей и в связи с этим может быть вынужден покинуть Россию. Макгрегор в оскорбительной форме посоветовал российскому бойцу поскорее уезжать из страны.

«Сваливай, крыса, сваливай», — написал Макгрегор в социальных сетях, обратившись к Нурмагомедову. Содержание поста передает Sport24. Однако впоследствии ирландец удалил его.

Конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым берет свое начало с 2018 года, когда они провели титульный бой в легком весе UFC, в котором победил российский боец. С тех пор спортсмены поддерживают напряженные отношения и неоднократно обменивались резкими высказываниями в адрес друг друга.

Ранее, 11 июня, стало известно, что Хабиб Нурмагомедов увеличил свой долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России до 309,7 миллиона рублей. Кроме того, налоговая служба проверяет и родственников Нурмагомедова, у которых долг составляет до 300 рублей.

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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор отреагировал на новости о том, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, по сообщениям зарубежных СМИ, задолжал налоговой службе около 300 миллионов рублей и в связи с этим может быть вынужден покинуть Россию. Макгрегор в оскорбительной форме посоветовал российскому бойцу поскорее уезжать из страны. «Сваливай, крыса, сваливай», — написал Макгрегор в социальных сетях, обратившись к Нурмагомедову. Содержание поста передает Sport24. Однако впоследствии ирландец удалил его. Конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым берет свое начало с 2018 года, когда они провели титульный бой в легком весе UFC, в котором победил российский боец. С тех пор спортсмены поддерживают напряженные отношения и неоднократно обменивались резкими высказываниями в адрес друг друга. Ранее, 11 июня, стало известно, что Хабиб Нурмагомедов увеличил свой долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России до 309,7 миллиона рублей. Кроме того, налоговая служба проверяет и родственников Нурмагомедова, у которых долг составляет до 300 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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