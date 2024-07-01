Звезда UFC Макгрегор высмеял Нурмагомедова за долги перед налоговой

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор отреагировал на новости о том, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, по сообщениям зарубежных СМИ, задолжал налоговой службе около 300 миллионов рублей и в связи с этим может быть вынужден покинуть Россию. Макгрегор в оскорбительной форме посоветовал российскому бойцу поскорее уезжать из страны.
«Сваливай, крыса, сваливай», — написал Макгрегор в социальных сетях, обратившись к Нурмагомедову. Содержание поста передает Sport24. Однако впоследствии ирландец удалил его.
Конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым берет свое начало с 2018 года, когда они провели титульный бой в легком весе UFC, в котором победил российский боец. С тех пор спортсмены поддерживают напряженные отношения и неоднократно обменивались резкими высказываниями в адрес друг друга.
Ранее, 11 июня, стало известно, что Хабиб Нурмагомедов увеличил свой долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России до 309,7 миллиона рублей. Кроме того, налоговая служба проверяет и родственников Нурмагомедова, у которых долг составляет до 300 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.