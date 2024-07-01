Кто может получить двойную пенсию в 2024 году

Экономист Зайнуллин: 9 категорий россиян имеют право на две пенсии в 2024 году

01 июля 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Россиянам рассказали, кто может получить двойную пенсию в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 году сразу две пенсии могут получить девять категорий россиян. Среди них — родители военнослужащих, погибших во время военных действий, родные граждан, пострадавших аварии на Чернобыльской АЭС и федеральные госслужащие. Об этом сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. «Две пенсии могут получить девять категорий россиян. Первая из них — родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы уже после увольнения», — приводит слова Зайнуллина « Газета.Ru ». Также в эти категории входят вдовы военнослужащих; нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавшие после катастрофы на Чернобыльской АЭС; члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов; космонавты; военнослужащие; работники летно-испытательного состава и федеральные госслужащие. По словам Зайнуллина, двойную пенсию можно также получить иными способами. Например, если начальство гражданина осуществляло дополнительные взносы в НПФ или военнослужащий после увольнения со службы устроился на гражданскую должность. В феврале этого года многие пенсионеры уже получили две выплаты. Речь идет о выплатах бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году сразу две пенсии могут получить девять категорий россиян. Среди них — родители военнослужащих, погибших во время военных действий, родные граждан, пострадавших аварии на Чернобыльской АЭС и федеральные госслужащие. Об этом сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. «Две пенсии могут получить девять категорий россиян. Первая из них — родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы уже после увольнения», — приводит слова Зайнуллина «Газета.Ru». Также в эти категории входят вдовы военнослужащих; нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавшие после катастрофы на Чернобыльской АЭС; члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов; космонавты; военнослужащие; работники летно-испытательного состава и федеральные госслужащие. По словам Зайнуллина, двойную пенсию можно также получить иными способами. Например, если начальство гражданина осуществляло дополнительные взносы в НПФ или военнослужащий после увольнения со службы устроился на гражданскую должность. В феврале этого года многие пенсионеры уже получили две выплаты. Речь идет о выплатах бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.