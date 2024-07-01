Кто может получить двойную пенсию в 2024 году

В 2024 году сразу две пенсии могут получить девять категорий россиян. Среди них — родители военнослужащих, погибших во время военных действий, родные граждан, пострадавших аварии на Чернобыльской АЭС и федеральные госслужащие. Об этом сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.
«Две пенсии могут получить девять категорий россиян. Первая из них — родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы уже после увольнения», — приводит слова Зайнуллина «
Также в эти категории входят вдовы военнослужащих; нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавшие после катастрофы на Чернобыльской АЭС; члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов; космонавты; военнослужащие; работники летно-испытательного состава и федеральные госслужащие.
По словам Зайнуллина, двойную пенсию можно также получить иными способами. Например, если начальство гражданина осуществляло дополнительные взносы в НПФ или военнослужащий после увольнения со службы устроился на гражданскую должность.
В феврале этого года многие пенсионеры уже получили две выплаты. Речь идет о выплатах бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
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