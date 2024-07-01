Кто может получить двойную пенсию в 2024 году

Экономист Зайнуллин: 9 категорий россиян имеют право на две пенсии в 2024 году
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Россиянам рассказали, кто может получить двойную пенсию в 2024 году Фото:

В 2024 году сразу две пенсии могут получить девять категорий россиян. Среди них — родители военнослужащих, погибших во время военных действий, родные граждан, пострадавших аварии на Чернобыльской АЭС и федеральные госслужащие. Об этом сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Две пенсии могут получить девять категорий россиян. Первая из них — родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы уже после увольнения», — приводит слова Зайнуллина «Газета.Ru».

Также в эти категории входят вдовы военнослужащих; нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавшие после катастрофы на Чернобыльской АЭС; члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов; космонавты; военнослужащие; работники летно-испытательного состава и федеральные госслужащие.

По словам Зайнуллина, двойную пенсию можно также получить иными способами. Например, если начальство гражданина осуществляло дополнительные взносы в НПФ или военнослужащий после увольнения со службы устроился на гражданскую должность.

В феврале этого года многие пенсионеры уже получили две выплаты. Речь идет о выплатах бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

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В 2024 году сразу две пенсии могут получить девять категорий россиян. Среди них — родители военнослужащих, погибших во время военных действий, родные граждан, пострадавших аварии на Чернобыльской АЭС и федеральные госслужащие. Об этом сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. «Две пенсии могут получить девять категорий россиян. Первая из них — родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы уже после увольнения», — приводит слова Зайнуллина «Газета.Ru». Также в эти категории входят вдовы военнослужащих; нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавшие после катастрофы на Чернобыльской АЭС; члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов; космонавты; военнослужащие; работники летно-испытательного состава и федеральные госслужащие. По словам Зайнуллина, двойную пенсию можно также получить иными способами. Например, если начальство гражданина осуществляло дополнительные взносы в НПФ или военнослужащий после увольнения со службы устроился на гражданскую должность. В феврале этого года многие пенсионеры уже получили две выплаты. Речь идет о выплатах бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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