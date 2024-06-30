30 июня 2024

Российские корветы смогут выпускать гиперзвуковые ракеты

© Служба новостей «URA.RU»
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В итоге ударные возможности флота многократно выросли
В итоге ударные возможности флота многократно выросли Фото:

Корветы ВМФ РФ снабдили установкой, запускающей гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом рассказал источник в Минобороны России.

«На корвет „Гремящий“ проекта 20385 установлен универсальный корабельный комплекс 3С14, состоящий из восьми ячеек для крылатых ракет различных типов. Обновленная пусковая установка позволяет использовать не только крылатые ракеты „Калибр“ и сверхзвуковые „Оникс“, но и гиперзвуковые „Цирконы“», — сообщил источник «Известий».

Считается, что «Цирконы» являются лучшим средством борьбы с боевыми кораблями неприятеля. Они практически неуязвимы для современных ПВО. Теперь российские корветы без проблем смогут противостоять судам своего класса, фрегатам, эсминцам и даже авианосцам.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости производства ракет средней и малой дальности. Об этом шла речь на встрече с постоянными членами Совбеза РФ.

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Корветы ВМФ РФ снабдили установкой, запускающей гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом рассказал источник в Минобороны России. «На корвет „Гремящий“ проекта 20385 установлен универсальный корабельный комплекс 3С14, состоящий из восьми ячеек для крылатых ракет различных типов. Обновленная пусковая установка позволяет использовать не только крылатые ракеты „Калибр“ и сверхзвуковые „Оникс“, но и гиперзвуковые „Цирконы“», — сообщил источник «Известий». Считается, что «Цирконы» являются лучшим средством борьбы с боевыми кораблями неприятеля. Они практически неуязвимы для современных ПВО. Теперь российские корветы без проблем смогут противостоять судам своего класса, фрегатам, эсминцам и даже авианосцам. В конце июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости производства ракет средней и малой дальности. Об этом шла речь на встрече с постоянными членами Совбеза РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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