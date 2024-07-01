WSJ: Украина и Запад в ужасе от невозможности предсказать стратегию России

Неясность в отношении планов России на ближайшее будущее вызывает беспокойство у украинского руководства и их западных союзников. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Определить стратегические намерения России может быть довольно сложно», — говорится в материале. Там добавили, что ранее Москва предпринимала неожиданные действия в ходе конфликта. Украина, в свою очередь, планирует атаковать Крым. Некоторые страны признают Крым частью Украины, поэтому такие атаки «считаются легитимными».
Автор материала пишет, что конфликт перешел в фазу, когда обе стороны пытаются найти слабые места противника. Украина стремится удержать позиции, используя новое западное оружие. Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь получить преимущество перед зимой. Обе стороны пытаются провести глубокие рейды, чтобы переломить ход событий, заключил автор.
Президент России Владимир Путин ранее предупредил о возможных катастрофических последствиях для стран, поддерживающих Украину и рассматривающих отправку войск на украинскую территорию. Второй «мирный саммит» по Украине, вероятнее всего, не будет проходить на Западе. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что следующая международная конференция по урегулированию конфликта должна включать Россию, поскольку без ее участия невозможно достичь мирного разрешения ситуации, передает Life.
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