В Кремле рассказали, где Россия разместит новые ракеты

Песков: Россия пока не готова озвучивать планы по размещению новых ракет

01 июля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Рано или поздно информация по размещению ракет станет известна, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия пока не готова озвучить четкие планы по размещению новых ракет. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очевидно, что эта информация будет как-то анонсирована. Эта сфера связана с обороной и безопасностью. Вы видите, что президент России Владимир Путин поднимает эту тему. Какая-то информация будет доступна», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Путин 28 июня заявил, что России необходимо начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении в ответ на действия США. Президент подчеркнул, что Россия должна реагировать на сложившуюся ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия пока не готова озвучить четкие планы по размещению новых ракет. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очевидно, что эта информация будет как-то анонсирована. Эта сфера связана с обороной и безопасностью. Вы видите, что президент России Владимир Путин поднимает эту тему. Какая-то информация будет доступна», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Путин 28 июня заявил, что России необходимо начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении в ответ на действия США. Президент подчеркнул, что Россия должна реагировать на сложившуюся ситуацию.