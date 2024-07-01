В Кремле рассказали, где Россия разместит новые ракеты

Песков: Россия пока не готова озвучивать планы по размещению новых ракет
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Рано или поздно информация по размещению ракет станет известна, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия пока не готова озвучить четкие планы по размещению новых ракет. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что эта информация будет как-то анонсирована. Эта сфера связана с обороной и безопасностью. Вы видите, что президент России Владимир Путин поднимает эту тему. Какая-то информация будет доступна», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU.

Путин 28 июня заявил, что России необходимо начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении в ответ на действия США. Президент подчеркнул, что Россия должна реагировать на сложившуюся ситуацию.

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Россия пока не готова озвучить четкие планы по размещению новых ракет. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очевидно, что эта информация будет как-то анонсирована. Эта сфера связана с обороной и безопасностью. Вы видите, что президент России Владимир Путин поднимает эту тему. Какая-то информация будет доступна», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Путин 28 июня заявил, что России необходимо начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении в ответ на действия США. Президент подчеркнул, что Россия должна реагировать на сложившуюся ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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