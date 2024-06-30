В Лионе (Франция) митингующие расстреляли полицейских фейерверками. Люди вышли на массовые акции протеста после оглашения предварительных итогов парламентских выборов, где лидирует «Национальное объединение». Об этом сообщают очевидцы. Партия действующего президента Эммануэля Макрона в данный момент занимает третье место.
«Первые стычки протестующих с силовиками во французском Лионе. Демонстранты стреляют в полицию фейерверками», — пишет RT. К сообщению приложено видео с места событий.
Согласно предварительным данным, партия «Национальное объединение» выбилась в лидеры в первом туре внеочередных выборов в парламент Франции. Вслед за этим коалиция Макрона приняла решение снять со второго тура парламентских выборов порядка 60 кандидатов, передает RT.
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