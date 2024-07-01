The Economist предсказал Украине дефолт через месяц

Украине грозит дефолт в течение ближайшего месяца. Чтобы избежать этого, у украинского правительства остается месяц на проведение переговоров с МВФ о реструктуризации долга. Об этом пишет The Economist.
«У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта», — говорится в материале. Там добавили, что Киеву в течение месяца нужно достичь соглашения с кредиторами о реструктуризации долга, чтобы избежать дефолта. МВФ поддерживает усилия министра финансов Украины Сергея Марченко в этом направлении, но на текущий момент сделка кажется маловероятной.
В последние два года Украина получала отсрочку выплат от государственных и частных кредиторов, что составляло 15% ВВП в год. Однако мораторий со стороны некоторых частных иностранных держателей облигаций истекает 1 августа. Реструктуризация долга во время конфликта редкое событие, поскольку страны, как правило, стремятся к управляемому долгу для обеспечения доступа к финансовым рынкам, заключил автор.
Согласно заявлению советника Белого дома Джона Кирби, США сохранят возможность финансовой поддержки Украины даже в случае наступления дефолта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев столкнется с дефолтом, как только США и ЕС перестанут оказывать финансовую помощь. По его словам, в этом случае Украина будет неспособна погасить свои долги, и дефолт станет неизбежным, передает Life.
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