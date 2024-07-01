The Economist предсказал Украине дефолт через месяц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У украинских властей остается месяц, чтобы не допустить дефолта, пишет The Economist
У украинских властей остается месяц, чтобы не допустить дефолта, пишет The Economist Фото:

Украине грозит дефолт в течение ближайшего месяца. Чтобы избежать этого, у украинского правительства остается месяц на проведение переговоров с МВФ о реструктуризации долга. Об этом пишет The Economist.

«У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта», — говорится в материале. Там добавили, что Киеву в течение месяца нужно достичь соглашения с кредиторами о реструктуризации долга, чтобы избежать дефолта. МВФ поддерживает усилия министра финансов Украины Сергея Марченко в этом направлении, но на текущий момент сделка кажется маловероятной.

В последние два года Украина получала отсрочку выплат от государственных и частных кредиторов, что составляло 15% ВВП в год. Однако мораторий со стороны некоторых частных иностранных держателей облигаций истекает 1 августа. Реструктуризация долга во время конфликта редкое событие, поскольку страны, как правило, стремятся к управляемому долгу для обеспечения доступа к финансовым рынкам, заключил автор.

Согласно заявлению советника Белого дома Джона Кирби, США сохранят возможность финансовой поддержки Украины даже в случае наступления дефолта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев столкнется с дефолтом, как только США и ЕС перестанут оказывать финансовую помощь. По его словам, в этом случае Украина будет неспособна погасить свои долги, и дефолт станет неизбежным, передает Life

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украине грозит дефолт в течение ближайшего месяца. Чтобы избежать этого, у украинского правительства остается месяц на проведение переговоров с МВФ о реструктуризации долга. Об этом пишет The Economist. «У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта», — говорится в материале. Там добавили, что Киеву в течение месяца нужно достичь соглашения с кредиторами о реструктуризации долга, чтобы избежать дефолта. МВФ поддерживает усилия министра финансов Украины Сергея Марченко в этом направлении, но на текущий момент сделка кажется маловероятной. В последние два года Украина получала отсрочку выплат от государственных и частных кредиторов, что составляло 15% ВВП в год. Однако мораторий со стороны некоторых частных иностранных держателей облигаций истекает 1 августа. Реструктуризация долга во время конфликта редкое событие, поскольку страны, как правило, стремятся к управляемому долгу для обеспечения доступа к финансовым рынкам, заключил автор. Согласно заявлению советника Белого дома Джона Кирби, США сохранят возможность финансовой поддержки Украины даже в случае наступления дефолта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев столкнется с дефолтом, как только США и ЕС перестанут оказывать финансовую помощь. По его словам, в этом случае Украина будет неспособна погасить свои долги, и дефолт станет неизбежным, передает Life. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...