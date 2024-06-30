Пентагон подтвердил, что принял меры на фоне угрозы теракта в Европе

Американское военное командование усиливает меры безопасности для своих военнослужащих, расположенных на территории Европы. Это решение было принято в свете информации о возможных террористических угрозах, сообщает пресс-служба Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM).
«Мы зачастую принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих. Из соображений безопасности мы не будем описывать конкретные меры, но мы не теряем бдительности», — заявили в EUCOM, отвечая на запрос ТАСС.
Официальные представители EUCOM подчеркивают важность бдительности среди военного персонала и призывают следовать рекомендациям Госдепартамента и соблюдать меры по снижению личного риска. Эти действия являются частью стандартной процедуры обеспечения безопасности и предотвращения возможных угроз.
Повышение уровня готовности американских баз в Европе, о котором сообщил CNN, связано с потенциальной опасностью террористических атак. Таковые также могут быть направлены против американских военных объектов и персонала.
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