Экс-директор одного из управлений британского министерства обороны Роб Джонсон открыто признал ограниченные возможности Великобритании противостоять России. По его словам, Королевскому флоту не хватает кораблей для эффективного патрулирования Северной Атлантики и сдерживания подводной активности РФ.
«Британская противовоздушная оборона недостаточна, чтобы остановить ракетные удары большой дальности, Королевскому флоту не хватает кораблей для патрулирования Северной Атлантики, чтобы отслеживать и сдерживать активность российских подводных лодок», — передает слова Джонсона газета Financial Times. Он добавил, что Королевским ВВС требуется почти вдвое больше истребителей, чем есть сейчас.
Джонсон выступил с этим публичным предупреждением, потому что «глубоко обеспокоен» нехваткой необходимых инвестиций в британскую оборону, особенно для противодействия Москве. По его мнению, правительство недооценивает опасность, поскольку не осознает, что страна не готова к ней.
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс также заявлял, что Британия не готова вступать в прямой военный конфликт с Россией. По его словам, ситуация в Украине и Израиле принципиально разные, и Британия не намерена участвовать в войне с Россией. Парламентарий Джон Хили поддерживает это мнение, считая, что главными слабостями страны является состояние вооруженных сил и всей системы, неспособной сдерживать и противостоять угрозам современности, передает Life.
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