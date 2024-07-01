Арестович*: Зеленский переобулся по поводу мирных переговоров с Россией

Политик и блогер Алексей Арестович (внесен в списки террористов и экстремистов в РФ) высказался о перемене позиции украинского лидера Владимира Зеленского в отношении мирных переговоров с Россией. Он указал на резкую смену риторики украинского лидера.
«А теперь внезапно выясняется, что у нас большие потери и что мы теперь будем мириться. Это как? Эшелон общественного мнения разогнан, он на полных парах... И вдруг машинист говорит: „Ребята, подождите секунду, у нас до конца года будет мирное предложение, и, конечно, надо заканчивать конфликт“», — заявил Арестович. Его слова передает украинский telegram-канал «Политика страны».
Он критически отметил, что такой поворот не соответствует доминирующей повестке украинских СМИ. По словам Арестовича, такой поворот может вызвать недоумение и разочарование среди украинского общества, которое было настроено на продолжение борьбы.
Ранее Зеленский назвал США условия переговоров с Россией. По его словам, Украина допускает возможность переговоров с Россией через посредников, но только тогда, когда будет выработан четкий план урегулирования конфликта.
*Алексей Арестович внесен в списки террористов и экстремистов в РФ
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