Арестович*: Зеленский переобулся по поводу мирных переговоров с Россией

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Из-за смены риторики Владимира Зеленского среди украинского населения могут возникнуть недовольства
Из-за смены риторики Владимира Зеленского среди украинского населения могут возникнуть недовольства Фото:

Политик и блогер Алексей Арестович (внесен в списки террористов и экстремистов в РФ) высказался о перемене позиции украинского лидера Владимира Зеленского в отношении мирных переговоров с Россией. Он указал на резкую смену риторики украинского лидера.

«А теперь внезапно выясняется, что у нас большие потери и что мы теперь будем мириться. Это как? Эшелон общественного мнения разогнан, он на полных парах... И вдруг машинист говорит: „Ребята, подождите секунду, у нас до конца года будет мирное предложение, и, конечно, надо заканчивать конфликт“», — заявил Арестович. Его слова передает украинский telegram-канал «Политика страны». 

Он критически отметил, что такой поворот не соответствует доминирующей повестке украинских СМИ. По словам Арестовича, такой поворот может вызвать недоумение и разочарование среди украинского общества, которое было настроено на продолжение борьбы.

Ранее Зеленский назвал США условия переговоров с Россией. По его словам, Украина допускает возможность переговоров с Россией через посредников, но только тогда, когда будет выработан четкий план урегулирования конфликта.

*Алексей Арестович внесен в списки террористов и экстремистов в РФ

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Политик и блогер Алексей Арестович (внесен в списки террористов и экстремистов в РФ) высказался о перемене позиции украинского лидера Владимира Зеленского в отношении мирных переговоров с Россией. Он указал на резкую смену риторики украинского лидера. «А теперь внезапно выясняется, что у нас большие потери и что мы теперь будем мириться. Это как? Эшелон общественного мнения разогнан, он на полных парах... И вдруг машинист говорит: „Ребята, подождите секунду, у нас до конца года будет мирное предложение, и, конечно, надо заканчивать конфликт“», — заявил Арестович. Его слова передает украинский telegram-канал «Политика страны».  Он критически отметил, что такой поворот не соответствует доминирующей повестке украинских СМИ. По словам Арестовича, такой поворот может вызвать недоумение и разочарование среди украинского общества, которое было настроено на продолжение борьбы. Ранее Зеленский назвал США условия переговоров с Россией. По его словам,  Украина допускает возможность переговоров с Россией через посредников, но только тогда, когда будет выработан четкий план урегулирования конфликта. *Алексей Арестович внесен в списки террористов и экстремистов в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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