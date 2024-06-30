30 июня 2024

В РФ ввели уголовную ответственность за нарушение антитеррористической защиты

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В РФ обновили законодательство
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С первого июля в РФ вводится уголовная ответственность за повторное нарушение требований антитеррористической защищенности объектов. Это следует из изменений, внесенных в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Повторные нарушения требований антитеррористической защиты, приведшие к тяжелым последствиям, таким как крупный материальный ущерб или смерть людей, будут караться лишением свободы на срок до семи лет. Эти меры направлены на повышение безопасности и предотвращение террористических актов на важных объектах и территориях.

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С первого июля в РФ вводится уголовная ответственность за повторное нарушение требований антитеррористической защищенности объектов. Это следует из изменений, внесенных в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Повторные нарушения требований антитеррористической защиты, приведшие к тяжелым последствиям, таким как крупный материальный ущерб или смерть людей, будут караться лишением свободы на срок до семи лет. Эти меры направлены на повышение безопасности и предотвращение террористических актов на важных объектах и территориях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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