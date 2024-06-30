В РФ ввели уголовную ответственность за нарушение антитеррористической защиты

В РФ обновили законодательство
С первого июля в РФ вводится уголовная ответственность за повторное нарушение требований антитеррористической защищенности объектов. Это следует из изменений, внесенных в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Повторные нарушения требований антитеррористической защиты, приведшие к тяжелым последствиям, таким как крупный материальный ущерб или смерть людей, будут караться лишением свободы на срок до семи лет. Эти меры направлены на повышение безопасности и предотвращение террористических актов на важных объектах и территориях.
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