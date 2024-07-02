В Екатеринбурге артисты сыграют в огромном крутящемся кубе, но увидят это не все. Фото

В Екатеринбурге прошла репетиция постановки «24 часа из жизни женщины»

02 июля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Куб в постановке символизирует воспоминания героини, от которых она не может избавиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Около 320 екатеринбуржцев (столько за два показа вместит малая сцена в музкомедии) в ближайшие пару дней смогут увидеть камерную постановку «24 часа из жизни женщины» по Стефану Цвейгу, в которой задействованы необычные декорации. Так, большую часть сцены займет огромный крутящийся куб, где будут разворачиваться драматичные события. На репетиции в Свердловском театре музкомедии побывало URA.RU. В центре сюжета — пожилая Мадам К, которая попадает на прием к психотерапевту и рассказывает историю из прошлого. Женщина поведала, что в 40 лет у нее умер муж, выросли дети и опустел дом, поэтому ей захотелось убежать от тоски — искать спасения героиня решила в Монте-Карло, где ее жизнь сильно изменится за 24 часа. События, произошедшие в течение суток, всплывают в уме женщины спустя десятилетия. В роли Мадам К выступает заслуженная артистка России Светлана Кочанова. По ее мнению, постановка показывает, что людям не стоит бояться своих взлетов и падений, ведь в этом и заключается настоящая жизнь. Постановка длится около полутора часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актриса попыталась отразить внутренний мир героини не только в своей игре, но и через костюм — Кочанова поучаствовала в создании финального платья. «Я пришла к Жене Швец (художник-постановщик — прим. URA.RU) с мыслью, что до такой степени героиня себе придумала, что счастье возможно даже в ее годы, такое дикое, безумное, что она захотела одеться как цветок», — поделилась солистка музкомедии. Евгения Швец прислушалась к артистке и создала платье похожее на бутон. Также художник-постановщик креативно подошла к оформлению спектакля, который существует в ограниченном пространстве. «Сюжет занимает сутки и проходит через несколько мест действий. Нам нужна была универсальная декорация. Совместным решением с режиссером возникла идея куба», — делится Швец. Фигура отражает события, которые не могут выйти из головы Мадам К, поэтому куб находится на сцене постоянно. Поворачиваясь той или иной гранью, зрители вместе с героиней оказываются в разных ситуациях и местах. Уникальность постановки заключается и в камерности мюзикла. «Работа на малой сцене требует большей ответственности, потому что здесь все перед тобой, зритель практически рядом, он видит глаза, руки, даже морщинки на лице. И работа с артистами на малой сцене вдвойне сложнее, потому что требует от них какой-то безукоризненной правды», — поделилась главный режиссер музкомедии Нина Чусова. Мюзикл можно назвать и психотерапевтическим, уверена Чусова. Героиня до преклонного возраста не могла излечиться от душевной раны, но выговорившись, ей стало легче. «Наш мюзикл несет месседж, что себя нужно простить, полюбить и принять со всеми своими ранами, негативом, сложностями, проблемами. Принять их и понять, что каждое событие, которое нам дается в жизни, происходит для душевного роста», — уверена режиссер. Премьерные показы пройдут 3 и 4 июля, билетов практически не осталось. Но повторный показ пройдет в сентябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 320 екатеринбуржцев (столько за два показа вместит малая сцена в музкомедии) в ближайшие пару дней смогут увидеть камерную постановку «24 часа из жизни женщины» по Стефану Цвейгу, в которой задействованы необычные декорации. Так, большую часть сцены займет огромный крутящийся куб, где будут разворачиваться драматичные события. На репетиции в Свердловском театре музкомедии побывало URA.RU. В центре сюжета — пожилая Мадам К, которая попадает на прием к психотерапевту и рассказывает историю из прошлого. Женщина поведала, что в 40 лет у нее умер муж, выросли дети и опустел дом, поэтому ей захотелось убежать от тоски — искать спасения героиня решила в Монте-Карло, где ее жизнь сильно изменится за 24 часа. События, произошедшие в течение суток, всплывают в уме женщины спустя десятилетия. В роли Мадам К выступает заслуженная артистка России Светлана Кочанова. По ее мнению, постановка показывает, что людям не стоит бояться своих взлетов и падений, ведь в этом и заключается настоящая жизнь. Актриса попыталась отразить внутренний мир героини не только в своей игре, но и через костюм — Кочанова поучаствовала в создании финального платья. «Я пришла к Жене Швец (художник-постановщик — прим. URA.RU) с мыслью, что до такой степени героиня себе придумала, что счастье возможно даже в ее годы, такое дикое, безумное, что она захотела одеться как цветок», — поделилась солистка музкомедии. Евгения Швец прислушалась к артистке и создала платье похожее на бутон. Также художник-постановщик креативно подошла к оформлению спектакля, который существует в ограниченном пространстве. «Сюжет занимает сутки и проходит через несколько мест действий. Нам нужна была универсальная декорация. Совместным решением с режиссером возникла идея куба», — делится Швец. Фигура отражает события, которые не могут выйти из головы Мадам К, поэтому куб находится на сцене постоянно. Поворачиваясь той или иной гранью, зрители вместе с героиней оказываются в разных ситуациях и местах. Уникальность постановки заключается и в камерности мюзикла. «Работа на малой сцене требует большей ответственности, потому что здесь все перед тобой, зритель практически рядом, он видит глаза, руки, даже морщинки на лице. И работа с артистами на малой сцене вдвойне сложнее, потому что требует от них какой-то безукоризненной правды», — поделилась главный режиссер музкомедии Нина Чусова. Мюзикл можно назвать и психотерапевтическим, уверена Чусова. Героиня до преклонного возраста не могла излечиться от душевной раны, но выговорившись, ей стало легче. «Наш мюзикл несет месседж, что себя нужно простить, полюбить и принять со всеми своими ранами, негативом, сложностями, проблемами. Принять их и понять, что каждое событие, которое нам дается в жизни, происходит для душевного роста», — уверена режиссер. Премьерные показы пройдут 3 и 4 июля, билетов практически не осталось. Но повторный показ пройдет в сентябре.