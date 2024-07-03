В Магнитогорске родители дали дочери имя Арья в честь героини «Игры престолов»

В Магнитогорске (Челябинская область) родители назвали дочку Арьей в честь героини сериала «Игра престолов». Еще одна семейная пара назвала сына Велвл, сообщила газета «Магнитогорский рабочий».
«Среди редких в Магнитогорске мужских имен — Велвл и Велимир. Из редких девичьих имен можно отметить Устинью, Ию, Марьяну и Жанну. Одну из новорожденных в Магнитогорске в этом году назвали Арья — как героиню сериала „Игра престолов“, — сообщает издание со ссылкой на местный ЗАГС.
Что касается наиболее распространенных имен, то среди женских в лидерах Ева и София. Также все чаще родители останавливают свой выбор на имени Есения. Среди мужских имен в топе Александр, Артем и Михаил. Также распространены имена Илья, Тимофей. Набирает популярность имя Владимир, особенно если папу тоже зовут Владимир. То есть Владимир Владимирович — как президент.
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