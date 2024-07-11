В Арктической зоне ХМАО ввели особый режим из-за лесных пожаров

В Березовском районе ХМАО, который включен в Арктическую зону, ввели особый противопожарный режим. Администрация советует жителям района убирать земельные участки от мусора и сухой травы.
«С сегодняшнего дня на территории Березовского района введен особый противопожарный режим. Администрация рекомендует проводить очистку своих земельных участков и прилежащих к ним территорий, противопожарных проездов от сгораемых отходов, мусора, сухой травы. Создать в подворьях необходимый запас воды для пожаротушения», — следует из сообщения, опубликованного администрацией Березовского района в соцсети «ВКонтакте».
Накануне в МЧС ХМАО заявили о высоком уровне пожарной опасности в нескольких городах и районах округа. Четвертый класс пожароопасности (высокая) прогнозируется в Белоярском, Октябрьском, Советском, Кондинском, Нефтеюганском и Сургутском районах. А также в городах Нягань, Югорск, Урай, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Радужный и Когалым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!