11 июля 2024

В Арктической зоне ХМАО ввели особый режим из-за лесных пожаров

В Березовском районе ХМАО объявили противопожарный режим
© Служба новостей «URA.RU»
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В Березовском районе ХМАО ввели особый противопожарный режим
В Березовском районе ХМАО ввели особый противопожарный режим Фото:

В Березовском районе ХМАО, который включен в Арктическую зону, ввели особый противопожарный режим. Администрация советует жителям района убирать земельные участки от мусора и сухой травы.

«С сегодняшнего дня на территории Березовского района введен особый противопожарный режим. Администрация рекомендует проводить очистку своих земельных участков и прилежащих к ним территорий, противопожарных проездов от сгораемых отходов, мусора, сухой травы. Создать в подворьях необходимый запас воды для пожаротушения», — следует из сообщения, опубликованного администрацией Березовского района в соцсети «ВКонтакте».

Накануне в МЧС ХМАО заявили о высоком уровне пожарной опасности в нескольких городах и районах округа. Четвертый класс пожароопасности (высокая) прогнозируется в Белоярском, Октябрьском, Советском, Кондинском, Нефтеюганском и Сургутском районах. А также в городах Нягань, Югорск, Урай, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Радужный и Когалым.

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В Березовском районе ХМАО, который включен в Арктическую зону, ввели особый противопожарный режим. Администрация советует жителям района убирать земельные участки от мусора и сухой травы. «С сегодняшнего дня на территории Березовского района введен особый противопожарный режим. Администрация рекомендует проводить очистку своих земельных участков и прилежащих к ним территорий, противопожарных проездов от сгораемых отходов, мусора, сухой травы. Создать в подворьях необходимый запас воды для пожаротушения», — следует из сообщения, опубликованного администрацией Березовского района в соцсети «ВКонтакте». Накануне в МЧС ХМАО заявили о высоком уровне пожарной опасности в нескольких городах и районах округа. Четвертый класс пожароопасности (высокая) прогнозируется в Белоярском, Октябрьском, Советском, Кондинском, Нефтеюганском и Сургутском районах. А также в городах Нягань, Югорск, Урай, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Радужный и Когалым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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