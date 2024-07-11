Валовая прибыль Челябинского меткомбината сократилась на семь миллиардов

Валовая прибыль Челябинского металлургического комбината ("ЧМК") в первом полугодии 2024 года снизилась на семь миллиардов по сравнению с тем же периодом 2023 года. Это следует из данных опубликованной отчетности.
«Валовая прибыль „ЧМК“: за шесть месяцев 2023 года — 19,291 млрд рублей, за шесть месяцев 2024 года — 12,081 млрд рублей. Чистая прибыль (убыток): в 2023 году — минус 10,9 млрд рублей, в 2024 году — плюс 660,48 млн рублей», — отмечено в отчете о финансовых результатах.
Сумма краткосрочных обязательств существенно увеличилась. Если год назад было 64,29 млрд рублей, то теперь — 80,39 млрд рублей. Прирост составил 16,1 млрд рублей. При этом долгосрочных обязательств стало меньше на 11,62 млрд рублей. По итогам первого полугодия показатель достиг 113,25 млрд рублей.
Должники «ЧМК» сократили обязательства перед самим комбинатом. Если в 2023 году предприятию должны были 115,09 млрд рублей, то год спустя — 101,46 млрд рублей. Активы компании увеличились на 5,142 млрд рублей и составили за шесть месяцев 276,855 млрд рублей.
В июне акционеры «ЧМК» отказались от дивидендов. Соответствующее решение принято так же, как и в 2023 году.
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