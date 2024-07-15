Песков: безопасность Путина усилена

Песков: безопасность Путина усилена на фоне эскалации напряженности
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В Кремле
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Безопасность президента РФ Владимира Путина усилена. Это не связано с покушением на экс-лидера США Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Безопасность президента, как вы понимаете, и так усилена, в независимости от происшествий [покушения на Трампа, словацкого премьера Роберта Фицо]. Безопасность обеспечивается на должном уровне. Делается все, что необходимо делать с учетом эскалации напряженности в целом», — заявил Песков.

Покушение на кандидата в президенты США, экс-президента США Дональда Трампа произошло в минувшие выходные. Ранее в Словакии произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В субботу глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что покушения на президента РФ Владимира Путина готовились на деньги США.

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Безопасность президента РФ Владимира Путина усилена. Это не связано с покушением на экс-лидера США Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Безопасность президента, как вы понимаете, и так усилена, в независимости от происшествий [покушения на Трампа, словацкого премьера Роберта Фицо]. Безопасность обеспечивается на должном уровне. Делается все, что необходимо делать с учетом эскалации напряженности в целом», — заявил Песков. Покушение на кандидата в президенты США, экс-президента США Дональда Трампа произошло в минувшие выходные. Ранее в Словакии произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В субботу глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что покушения на президента РФ Владимира Путина готовились на деньги США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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