Песков: безопасность Путина усилена

Безопасность президента РФ Владимира Путина усилена. Это не связано с покушением на экс-лидера США Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Безопасность президента, как вы понимаете, и так усилена, в независимости от происшествий [покушения на Трампа, словацкого премьера Роберта Фицо]. Безопасность обеспечивается на должном уровне. Делается все, что необходимо делать с учетом эскалации напряженности в целом», — заявил Песков.
Покушение на кандидата в президенты США, экс-президента США Дональда Трампа произошло в минувшие выходные. Ранее в Словакии произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В субботу глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что покушения на президента РФ Владимира Путина готовились на деньги США.
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