Врач из ХМАО раскрыл первые признаки деменции

На первые признаки деменции может указывать тревога и беспокойство. Об этих и других ранних симптомах заболевания, для которого характерно прогрессирование слабоумия, рассказала гериатр из ХМАО Эльза Гирфанова.
«На ранних стадиях деменции может измениться поведение больного. К таким изменениям относят: повторяющиеся вопросы и действия; бесцельное хождение по комнате; тревога и беспокойство; недоверие и подозрительное отношение к окружающим. Люди с деменцией часто задают одни и те же вопросы или повторяют одно и то же действие», — цитирует врача депздрав ХМАО на своем сайте.
Тревога и беспокойство могут проявляться и в агрессивной форме. Человек с тревожным поведением часто кричит и ругается. Кроме того, больные деменцией могут страдать от нарушения сна. На заболевание также указывают эмоциональные перепады. «По мере прогрессирования слабоумия люди могут часто грустить, хандрить, раздражаться и злиться», — добавили в окружном депздраве.
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