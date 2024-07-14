14 июля 2024

Врач из ХМАО раскрыл первые признаки деменции

Депздрав ХМАО: первыми признаками деменции являются тревога и беспокойство
© Служба новостей «URA.RU»
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Тревога и беспокойство могут указывать на раннюю стадию деменции
Тревога и беспокойство могут указывать на раннюю стадию деменции Фото:

На первые признаки деменции может указывать тревога и беспокойство. Об этих и других ранних симптомах заболевания, для которого характерно прогрессирование слабоумия, рассказала гериатр из ХМАО Эльза Гирфанова.

«На ранних стадиях деменции может измениться поведение больного. К таким изменениям относят: повторяющиеся вопросы и действия; бесцельное хождение по комнате; тревога и беспокойство; недоверие и подозрительное отношение к окружающим. Люди с деменцией часто задают одни и те же вопросы или повторяют одно и то же действие», — цитирует врача депздрав ХМАО на своем сайте.

Тревога и беспокойство могут проявляться и в агрессивной форме. Человек с тревожным поведением часто кричит и ругается. Кроме того, больные деменцией могут страдать от нарушения сна. На заболевание также указывают эмоциональные перепады. «По мере прогрессирования слабоумия люди могут часто грустить, хандрить, раздражаться и злиться», — добавили в окружном депздраве.

Ранее URA.RU рассказывало, как распознать обсессивно-компульсивное расстройство. Среди признаков ОКР может быть вера человека во влияние знаков, символов и ритуалов на его жизнь. Также люди с ОКР склонны к перфекционизму и «черно-белому» восприятию мира.

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На первые признаки деменции может указывать тревога и беспокойство. Об этих и других ранних симптомах заболевания, для которого характерно прогрессирование слабоумия, рассказала гериатр из ХМАО Эльза Гирфанова. «На ранних стадиях деменции может измениться поведение больного. К таким изменениям относят: повторяющиеся вопросы и действия; бесцельное хождение по комнате; тревога и беспокойство; недоверие и подозрительное отношение к окружающим. Люди с деменцией часто задают одни и те же вопросы или повторяют одно и то же действие», — цитирует врача депздрав ХМАО на своем сайте. Тревога и беспокойство могут проявляться и в агрессивной форме. Человек с тревожным поведением часто кричит и ругается. Кроме того, больные деменцией могут страдать от нарушения сна. На заболевание также указывают эмоциональные перепады. «По мере прогрессирования слабоумия люди могут часто грустить, хандрить, раздражаться и злиться», — добавили в окружном депздраве. Ранее URA.RU рассказывало, как распознать обсессивно-компульсивное расстройство. Среди признаков ОКР может быть вера человека во влияние знаков, символов и ритуалов на его жизнь. Также люди с ОКР склонны к перфекционизму и «черно-белому» восприятию мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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