Строительный эксперт раскрыл, когда стоит делать капитальный ремонт в квартире

Строительный эксперт Васильев посоветовал делать капитальный ремонт в марте

16 июля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Капительный ремонт может затянуться на полгода, поэтому лучше начать его в марте, считает Васильев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лучшим месяцем для начала капитального ремонта является март, так как в условиях затянувшихся работ чистовую отделку можно провести только летом, в теплую погоду. Об этом рассказал Строительный эксперт Федор Васильев. «Небольшой ремонт по времени займет 2—4 месяца, капитальный может затянуться на полгода. Поэтому начинать работы лучше всего в конце февраля — начале марта, чтобы чистовая отделка и большая часть работ пришлась на весну — лето, при этом материалы были у вас уже зимой», — рассказал Васильев в беседе с NEWS.ru. В теплую погоду можно без проблем проводить фасадные работы, менять окна и балконы, а также быстро сушить клеевые составы, краску и штукатурку. В весеннее и летнее время дневной день длится дольше, поэтому у рабочих появляется больше шансов успеть доделать всю работу при естественном свете, не растрачивая финансов на искусственном освещении. Холодные времена года остаются все также менее популярными для ремонтных работ, потому что начинается сокращение светового дня и учащение осадков, а также понижение температуры и повышение влажности воздуха, что влияет на адгезию клеевых составов. Однако в это время снижаются цены на стройматериалы и инструменты, поэтому перед летним сезоном можно купить все необходимое и заранее подготовиться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лучшим месяцем для начала капитального ремонта является март, так как в условиях затянувшихся работ чистовую отделку можно провести только летом, в теплую погоду. Об этом рассказал Строительный эксперт Федор Васильев. «Небольшой ремонт по времени займет 2—4 месяца, капитальный может затянуться на полгода. Поэтому начинать работы лучше всего в конце февраля — начале марта, чтобы чистовая отделка и большая часть работ пришлась на весну — лето, при этом материалы были у вас уже зимой», — рассказал Васильев в беседе с NEWS.ru. В теплую погоду можно без проблем проводить фасадные работы, менять окна и балконы, а также быстро сушить клеевые составы, краску и штукатурку. В весеннее и летнее время дневной день длится дольше, поэтому у рабочих появляется больше шансов успеть доделать всю работу при естественном свете, не растрачивая финансов на искусственном освещении. Холодные времена года остаются все также менее популярными для ремонтных работ, потому что начинается сокращение светового дня и учащение осадков, а также понижение температуры и повышение влажности воздуха, что влияет на адгезию клеевых составов. Однако в это время снижаются цены на стройматериалы и инструменты, поэтому перед летним сезоном можно купить все необходимое и заранее подготовиться.