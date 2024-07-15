Огонь потушили пожарные
Зажженная свеча стала причиной пожара в одном из домов на улице Закамская в Перми. Квартира в двухэтажном доме выгорела полностью, свидетельствуют фото сотрудников МЧС.
«Женщина зажгла свечу в комнате и поставила ее на стул, стоящий у дивана, а сама вышла на кухню. Когда она вернулась в комнату, то увидела горящую мебель», — рассказывают спасатели.
Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю спасли женщину и потушили огонь. Но, судя по фото, жить в квартире теперь невозможно.
В комнате сгорело все
Коридор также серьезно пострадал
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