15 июля 2024

В Перми квартира выгорела из-за оставленной свечи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь потушили пожарные
Огонь потушили пожарные Фото:

Зажженная свеча стала причиной пожара в одном из домов на улице Закамская в Перми. Квартира в двухэтажном доме выгорела полностью, свидетельствуют фото сотрудников МЧС.

«Женщина зажгла свечу в комнате и поставила ее на стул, стоящий у дивана, а сама вышла на кухню. Когда она вернулась в комнату, то увидела горящую мебель», — рассказывают спасатели.

Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю спасли женщину и потушили огонь. Но, судя по фото, жить в квартире теперь невозможно.

В комнате сгорело все
В комнате сгорело все
Фото:
Коридор также серьезно пострадал
Коридор также серьезно пострадал
Фото:

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Зажженная свеча стала причиной пожара в одном из домов на улице Закамская в Перми. Квартира в двухэтажном доме выгорела полностью, свидетельствуют фото сотрудников МЧС. «Женщина зажгла свечу в комнате и поставила ее на стул, стоящий у дивана, а сама вышла на кухню. Когда она вернулась в комнату, то увидела горящую мебель», — рассказывают спасатели. Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю спасли женщину и потушили огонь. Но, судя по фото, жить в квартире теперь невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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