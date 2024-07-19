Магнитогорске построят большой бассейн

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, осенью 2024 года стартует строительство большого бассейна с длиной дорожек 50 метров. Об этом в ходе рабочего визита заявил губернатор региона Алексей Текслер.
«В ближайшее время, думаю, в течение месяца-полутора мы начнем новую большую стройку — 50-метровый бассейн в 149 микрорайоне. В городе нет такого объекта, он важен для всех жителей, исполним их пожелания », — отметил Текслер.
В ходе рабочего визита глава региона оценил объем ремонта дорог, а также посетил реконструируемую свалку, вместо которой к концу года появится зеленый холм. Кроме того, он посетил очистные сооружения и театр кукол, который откроется после капитального ремонта уже к 1 сентября.
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