Магнитогорске построят большой бассейн

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, бассейн
Строительство начнется осенью 2024 года Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, осенью 2024 года стартует строительство большого бассейна с длиной дорожек 50 метров. Об этом в ходе рабочего визита заявил губернатор региона Алексей Текслер.

«В ближайшее время, думаю, в течение месяца-полутора мы начнем новую большую стройку — 50-метровый бассейн в 149 микрорайоне. В городе нет такого объекта, он важен для всех жителей, исполним их пожелания », — отметил Текслер.

В ходе рабочего визита глава региона оценил объем ремонта дорог, а также посетил реконструируемую свалку, вместо которой к концу года появится зеленый холм. Кроме того, он посетил очистные сооружения и театр кукол, который откроется после капитального ремонта уже к 1 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, осенью 2024 года стартует строительство большого бассейна с длиной дорожек 50 метров. Об этом в ходе рабочего визита заявил губернатор региона Алексей Текслер. «В ближайшее время, думаю, в течение месяца-полутора мы начнем новую большую стройку — 50-метровый бассейн в 149 микрорайоне. В городе нет такого объекта, он важен для всех жителей, исполним их пожелания », — отметил Текслер. В ходе рабочего визита глава региона оценил объем ремонта дорог, а также посетил реконструируемую свалку, вместо которой к концу года появится зеленый холм. Кроме того, он посетил очистные сооружения и театр кукол, который откроется после капитального ремонта уже к 1 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...