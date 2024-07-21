Челябинец эксгумировал тело младенца, чтобы узнать причины его смерти

Отец умершего в больнице Челябинска ребенка после повторной судебно-медицинской экспертизы намерен добиться подробных причин его гибели. В мае 2024 года эксгумация показала, что у новорожденного оказались изъяты все внутренние органы.
«Провели эксгумацию и дополнительную экспертизу вскрытия, обнаружив, что все внутренние органы ребенка отсутствуют полностью. Патологоанатом не вложил их и головной мозг, тем самым скрыл состав преступления медиков», — цитирует слова челябинца «Агентство чрезвычайных новостей».
Также издание уточняет, что, по словам отца, из документации уголовного дела пропали важные материалы. А полученные результаты экспертизы содержат нарушения.
Издание отмечает, что ребенок родился в сентябре 2023 года с врожденным пороком сердца и был экстренно переведен в реанимацию Детской городской клинической больницы № 8. Отец умершего младенца настаивает на том, что причиной смерти стали ошибки медиков.
Ранее в роддоме Магнитогорска организовали служебное расследование гибели младенца в утробе матери. 15 января 2024 года у женщины сильно заболел живот, однако медики ничего не предприняли. Позднее, во экстренного кесарева сечения, ребенок скончался.
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