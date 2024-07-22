Центробанк представил новую систему расчета курса доллара и евро

Банк России представил новую систему определения курса доллара и евро, основанную на данных о внебиржевых сделках между банками, заключенных до 15:30 по московскому времени. Так ЦБ хочет добиться снижения рисков манипуляций на валютном рынке.
«Курс доллара и евро будет устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск», — сообщили «Ведомости». После отбора значений из среднего диапазона будет произведено «взвешивание» курсов с учетом объема транзакции, что позволит учитывать влияние крупных и мелких сделок на официальный курс валют.
Ранее сообщалось, что Центральный Банк России перестанет публиковать информацию об объемах торгов валютой на основе внебиржевых торгов. Данное решение приняли из-за усиления санкционного влияния, передает 360.ru. По словам ЦБ, даже после закрытия статистики курс рубля останется единым.
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