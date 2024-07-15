ЦБ объяснил, что будет с курсом рубля после закрытия статистики

ЦБ продолжит рассчитывать курс по внебиржевому рынку после закрытия статистики

15 июля 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Курс рубля останется в единым для россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU Банк России продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку после приостановки публикации статистику внебиржевого валютного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. «Мы будем продолжать публиковать официальный курс, как обычно, на сайте», — сообщили в официальном telegram -канале ЦБ в ответ на вопрос пользователя. Там также отметили, что курс рубля останется единым. Ранее Банк РФ заявил о приостановке публикации ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов. Решение было принято в целях ограничения санкционного влияния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк России продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку после приостановки публикации статистику внебиржевого валютного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. «Мы будем продолжать публиковать официальный курс, как обычно, на сайте», — сообщили в официальном telegram-канале ЦБ в ответ на вопрос пользователя. Там также отметили, что курс рубля останется единым. Ранее Банк РФ заявил о приостановке публикации ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов. Решение было принято в целях ограничения санкционного влияния.