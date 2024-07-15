ЦБ объяснил, что будет с курсом рубля после закрытия статистики

Банк России продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку после приостановки публикации статистику внебиржевого валютного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Мы будем продолжать публиковать официальный курс, как обычно, на сайте», — сообщили в официальном telegram-канале ЦБ в ответ на вопрос пользователя. Там также отметили, что курс рубля останется единым.
Ранее Банк РФ заявил о приостановке публикации ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов. Решение было принято в целях ограничения санкционного влияния.
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Банк России продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку после приостановки публикации статистику внебиржевого валютного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. «Мы будем продолжать публиковать официальный курс, как обычно, на сайте», — сообщили в официальном telegram-канале ЦБ в ответ на вопрос пользователя. Там также отметили, что курс рубля останется единым. Ранее Банк РФ заявил о приостановке публикации ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов. Решение было принято в целях ограничения санкционного влияния.