ЦБ объяснил, что будет с курсом рубля после закрытия статистики

ЦБ продолжит рассчитывать курс по внебиржевому рынку после закрытия статистики
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Курс рубля останется в единым для россиян Фото:

Банк России продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку после приостановки публикации статистику внебиржевого валютного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Мы будем продолжать публиковать официальный курс, как обычно, на сайте», — сообщили в официальном telegram-канале ЦБ в ответ на вопрос пользователя. Там также отметили, что курс рубля останется единым.

Ранее Банк РФ заявил о приостановке публикации ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов. Решение было принято в целях ограничения санкционного влияния.

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Банк России продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку после приостановки публикации статистику внебиржевого валютного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. «Мы будем продолжать публиковать официальный курс, как обычно, на сайте», — сообщили в официальном telegram-канале ЦБ в ответ на вопрос пользователя. Там также отметили, что курс рубля останется единым. Ранее Банк РФ заявил о приостановке публикации ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов. Решение было принято в целях ограничения санкционного влияния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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