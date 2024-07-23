Глава Богдановича Нейфельд: «Мэры — это тоже люди»

Мэр Богдановича (Свердловская область) Олег Нейфельд, ставший объектом критики после того, как подал в суд на бывшую жену бойца СВО за оскорбление, эмоционально отреагировал на критику. Он заявил, что муниципальных служащих ограничивают в правах и заставляют молчать, хотя они такие же граждане, как и все. Своим мнением он поделился с URA.RU.
«Никогда не думал, что заступив на должность главы города, перестаю быть гражданином России. Мы бились за гласность, за демократию, а как чуть что, оказывается, что не все равны перед законом. Почему на меня могут клеветать, обзывать, иногда и нецензурными словами, подменяя факты, а я не могу обратиться в суд и защитить свои честь и достоинство?! Каждый имеет возможность сказать про муниципала, что о нем думает, а он должен сидеть и молчать. Но это такие же граждане, как и все, они не улетают в космос после окончания рабочего у них есть семьи и дети, которые в школах общаются со своими сверстниками, много работы и она многозадачная, а об этом никто не задумывается», — поделился Нейфельд.
Как ранее писало URA.RU, мэр подал в суд на местную жительницу Ирину К. — дочь владелицы одного из ритуальных бюро, которая назвала его «бандитом». Конфликт развернулся из-за передела похоронного рынка: власти попытались навести порядок, поставив похоронщикам новые условия, которые тем не понравились.
Нейфельд спор в суде выиграл, и теперь Ирина должна выплатить ему 25 тысяч рублей в качестве моральной компенсации — эти деньги градоначальник пообещал отправить на фронт. Ее адвокат указывала на особое обстоятельство — женщина воспитывает ребенка от бойца СВО и находится в декрете. «Самый удачный момент выбрал чиновник Олег Петрович, чтобы Ирине вместо переживаний за близкого человека, было чем заняться», — писала тогда правозащитница. После этого на Нейфельда обрушился шквал критики в соцсетях, некоторые даже писали градоначальнику угрозы.
Историю начали активно пиарить по telegram-каналам, а Нейфельда обвиняли в бессердечности. При этом, как оказалось, с военным Ирина разошлась много лет назад, их общему сыну сейчас 15 лет, а второй ребенок у женщины от нового мужа.
Нейфельд занял пост главы Богдановича в декабре 2022 года, сменив на посту Павла Мартьянова. Ему 52 года. Свой трудовой путь начинал с должности электрослесаря шахты на одном из крупных предприятий в Копейске (Челябинская область), где родился, дослужился до гендиректора в частной структуре с госдолей. Работал в бизнес-структурах, в частности, антикризисным менеджером, потом перешел на муниципальную и государственную службу. Трудился в администрации Чкаловского района Екатеринбурга, в мэрии, в управлении министерства культуры по УрФО. В администрацию Богдановича пришел в ноябре 2020 года на должность первого замглавы, столкнувшись с сильным оппозиционным лобби. В городе, в частности, действовал «Альянс врачей» (признан иностранным агентом и запрещен на территории РФ).
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