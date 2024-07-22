Свердловский мэр стал жертвой ритуальщиков, готовивших провокацию для Куйвашева

Мэр Богдановича Нейфельд стал жертвой ритуальщиков, готовивших провокацию

22 июля 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Передел похоронного рынка в Богдановиче сопровождается громкими скандалами Фото: Илья Московец © URA.RU Скандал, в центре которого оказался мэр Богдановича (Свердловская область) Олег Нейфельд, является следствием конфликта вокруг передела похоронного рынка в городе, участники которого в 2023-м готовили провокацию к приезду губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU рассказал источник в структурах власти, погруженный в детали интриги, но находящийся над схваткой. 18 июля стало известно, что Нейфельд засудил местную жительницу Ирину К., которая назвала его в соцсетях «бандитом». Женщину оштрафовали. История разошлась по медиа в том числе потому, что Ирина К. воспитывает ребенка от участника СВО. URA.RU обращало внимание, что женщина, выступавшая основным источником информации по теме, является дочерью владелицы местного ритуального бюро Елены Зыряновой, оппонирующей Нейфельду. Елене Зыряновой и Ирине приписывают связь с депутатом местной думы Анной Асановой, регулярно конфликтующей с муниципальной властью. «7 сентября 2023 года, когда Куйвашев должен был приехать в Богданович на открытие нового моста, готовилась провокация: по его маршруту хотели выставить гробы, но силовики вовремя выявили организаторов и пресекли акцию. К ней якобы были причастны [владелица местного ритуального бюро Елена] Зырянова и [депутат местной думы Анна] Асанова. С тех пор и Асанова, и Зырянова на особом контроле», — поделился собеседник. По его словам, суд с участием Нейфельда и последующий резонанс областное руководство оценивает с учетом этого контекста — поэтому претензий к чиновнику сейчас не имеет. Новость по теме Свердловский мэр, засудивший экс-жену бойца СВО, отправит деньги на фронт Передел похоронного рынка в Богдановиче он инициировал полтора года назад — как только стал главой. Решил упорядочить и систематизировать работу двух муниципальных ритуальных предприятий. «Муниципалитеты обязаны вести реестр захоронений и выделять земельные участки под захоронения, а там был полный бардак — частники хоронили где попало, как попало. А когда родственники обращались в администрацию за справками, мы не могли их дать, потому что нет информации, кто похоронил, где, законно ли. И когда мы начали все структурировать, ритуальщики, которые уже многие годы на этом рынке, решили возмутиться. Инициировали всевозможные проверки о переделе рынка, захвате, в том числе в прокуратуре, но везде получили отказы — потому что все законно. А мы так не можем делать, ведь есть мораторий на проверки бизнеса», — объяснил URA.RU Нейфельд. Его оппоненты видят ситуацию по-другому — администрация захотела установить монополию, вытеснив с рынка старых игроков. Якобы поэтому и стала навязывать дополнительные условия, которые существенно осложняли работу: например, ритуальщикам ограничили время копки могил, изменили их параметры (сейчас могилы и глубже, и шире). «В итоге они проваливаются, люди возмущаются. Мэр якобы хочет навести порядок- но не таким ведь образом! Мог бы нас собрать, договориться, мол ребята, давайте будем соблюдать порядок, оцифровывать места. И мы бы помогли. А он нас решил изжить», — возмущается представитель одного из частных ритуальных бюро. Всего в городе их три. Сейчас ситуация, отмечают все участники рынка, нормализовалась. Но ритуальщики опасаются, что в ближайшее время администрация снова придумает для них ограничения. Ведь реформа продолжается. Зырянова, во-первых, заявила URA.RU, что с Асановой не знакома. А ситуацию 2023 года описывает по-своему. Ее фирма, отметила Зырянова, находится как раз недалеко от моста, который должны были открывать власти, и в тот день за два часа до торжественного мероприятия ей привезли гробы из Краснодара. «Ребята столько ехали — я же их не выгоню. Разгрузка заняла всего 15 минут, было четыре гроба, а раздули так, будто я специально вынесла и поставила их на улицу. Там после разгрузки поролон остался на тротуаре, мы все это быстро убрали», — поделилась собеседница. На звонок URA.RU Асанова, которую сейчас проверяют на экстремизм и дружбу с иноагентами, не ответила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скандал, в центре которого оказался мэр Богдановича (Свердловская область) Олег Нейфельд, является следствием конфликта вокруг передела похоронного рынка в городе, участники которого в 2023-м готовили провокацию к приезду губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU рассказал источник в структурах власти, погруженный в детали интриги, но находящийся над схваткой. 18 июля стало известно, что Нейфельд засудил местную жительницу Ирину К., которая назвала его в соцсетях «бандитом». Женщину оштрафовали. История разошлась по медиа в том числе потому, что Ирина К. воспитывает ребенка от участника СВО. URA.RU обращало внимание, что женщина, выступавшая основным источником информации по теме, является дочерью владелицы местного ритуального бюро Елены Зыряновой, оппонирующей Нейфельду. Елене Зыряновой и Ирине приписывают связь с депутатом местной думы Анной Асановой, регулярно конфликтующей с муниципальной властью. «7 сентября 2023 года, когда Куйвашев должен был приехать в Богданович на открытие нового моста, готовилась провокация: по его маршруту хотели выставить гробы, но силовики вовремя выявили организаторов и пресекли акцию. К ней якобы были причастны [владелица местного ритуального бюро Елена] Зырянова и [депутат местной думы Анна] Асанова. С тех пор и Асанова, и Зырянова на особом контроле», — поделился собеседник. По его словам, суд с участием Нейфельда и последующий резонанс областное руководство оценивает с учетом этого контекста — поэтому претензий к чиновнику сейчас не имеет. Передел похоронного рынка в Богдановиче он инициировал полтора года назад — как только стал главой. Решил упорядочить и систематизировать работу двух муниципальных ритуальных предприятий. «Муниципалитеты обязаны вести реестр захоронений и выделять земельные участки под захоронения, а там был полный бардак — частники хоронили где попало, как попало. А когда родственники обращались в администрацию за справками, мы не могли их дать, потому что нет информации, кто похоронил, где, законно ли. И когда мы начали все структурировать, ритуальщики, которые уже многие годы на этом рынке, решили возмутиться. Инициировали всевозможные проверки о переделе рынка, захвате, в том числе в прокуратуре, но везде получили отказы — потому что все законно. А мы так не можем делать, ведь есть мораторий на проверки бизнеса», — объяснил URA.RU Нейфельд. Его оппоненты видят ситуацию по-другому — администрация захотела установить монополию, вытеснив с рынка старых игроков. Якобы поэтому и стала навязывать дополнительные условия, которые существенно осложняли работу: например, ритуальщикам ограничили время копки могил, изменили их параметры (сейчас могилы и глубже, и шире). «В итоге они проваливаются, люди возмущаются. Мэр якобы хочет навести порядок- но не таким ведь образом! Мог бы нас собрать, договориться, мол ребята, давайте будем соблюдать порядок, оцифровывать места. И мы бы помогли. А он нас решил изжить», — возмущается представитель одного из частных ритуальных бюро. Всего в городе их три. Сейчас ситуация, отмечают все участники рынка, нормализовалась. Но ритуальщики опасаются, что в ближайшее время администрация снова придумает для них ограничения. Ведь реформа продолжается. Зырянова, во-первых, заявила URA.RU, что с Асановой не знакома. А ситуацию 2023 года описывает по-своему. Ее фирма, отметила Зырянова, находится как раз недалеко от моста, который должны были открывать власти, и в тот день за два часа до торжественного мероприятия ей привезли гробы из Краснодара. «Ребята столько ехали — я же их не выгоню. Разгрузка заняла всего 15 минут, было четыре гроба, а раздули так, будто я специально вынесла и поставила их на улицу. Там после разгрузки поролон остался на тротуаре, мы все это быстро убрали», — поделилась собеседница. На звонок URA.RU Асанова, которую сейчас проверяют на экстремизм и дружбу с иноагентами, не ответила.