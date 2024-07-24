Екатеринбуржцы отказываются от ипотеки в пользу аренды квартир

Аренда квартир становится популярнее в Екатеринбурге, так как стоимость по ипотеке слишком высокая. Об этом на встрече с журналистами заявил директор агентства «Этажи» Александр Бабушкин.
«Аренда становится популярнее, так как стоимость ипотеки слишком высокая. Для ипотеки, которая действует сейчас со ставкой 18-20%, платеж получается в два раза больше того, который нужно будет отдать за аренду квартиры», — поделился Бабушкин. Он также добавил, что с учетом роста арендной стоимости в период январь—июнь (+15-35%), покупка квартиры пока остается менее предпочтительным вариантом для свердловчан.
Как отмечает эксперт, стоимость аренды зависит о локации и сегмента квартиры. Большей популярностью, как правило, пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, ежемесячный платеж за них в среднем составляет 15-30 тысяч рублей.
Ранее Александр Бабушкин раскрыл в интервью URA.RU тренды строительства и представил портрет покупателя первичной недвижимости. Одним из отмеченных трендов являются коллаборации застройщиков для создания новых жилых комплексов, а средний возраст покупателя новостроек составляет 33-37 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!