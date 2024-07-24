Екатеринбуржцы отказываются от ипотеки в пользу аренды квартир

25 июля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость аренды «однушек» и «двушек» — 15-30 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аренда квартир становится популярнее в Екатеринбурге, так как стоимость по ипотеке слишком высокая. Об этом на встрече с журналистами заявил директор агентства «Этажи» Александр Бабушкин. «Аренда становится популярнее, так как стоимость ипотеки слишком высокая. Для ипотеки, которая действует сейчас со ставкой 18-20%, платеж получается в два раза больше того, который нужно будет отдать за аренду квартиры», — поделился Бабушкин. Он также добавил, что с учетом роста арендной стоимости в период январь—июнь (+15-35%), покупка квартиры пока остается менее предпочтительным вариантом для свердловчан. Как отмечает эксперт, стоимость аренды зависит о локации и сегмента квартиры. Большей популярностью, как правило, пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, ежемесячный платеж за них в среднем составляет 15-30 тысяч рублей. Ранее Александр Бабушкин раскрыл в интервью URA.RU тренды строительства и представил портрет покупателя первичной недвижимости. Одним из отмеченных трендов являются коллаборации застройщиков для создания новых жилых комплексов, а средний возраст покупателя новостроек составляет 33-37 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аренда квартир становится популярнее в Екатеринбурге, так как стоимость по ипотеке слишком высокая. Об этом на встрече с журналистами заявил директор агентства «Этажи» Александр Бабушкин. «Аренда становится популярнее, так как стоимость ипотеки слишком высокая. Для ипотеки, которая действует сейчас со ставкой 18-20%, платеж получается в два раза больше того, который нужно будет отдать за аренду квартиры», — поделился Бабушкин. Он также добавил, что с учетом роста арендной стоимости в период январь—июнь (+15-35%), покупка квартиры пока остается менее предпочтительным вариантом для свердловчан. Как отмечает эксперт, стоимость аренды зависит о локации и сегмента квартиры. Большей популярностью, как правило, пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, ежемесячный платеж за них в среднем составляет 15-30 тысяч рублей. Ранее Александр Бабушкин раскрыл в интервью URA.RU тренды строительства и представил портрет покупателя первичной недвижимости. Одним из отмеченных трендов являются коллаборации застройщиков для создания новых жилых комплексов, а средний возраст покупателя новостроек составляет 33-37 лет.