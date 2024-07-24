24 июля 2024

Екатеринбуржцы отказываются от ипотеки в пользу аренды квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки Речелстрой и Гринфлайт. Челябинск, комната, жилье, недвижимость, новостройки
Средняя стоимость аренды «однушек» и «двушек» — 15-30 тысяч рублей Фото:

Аренда квартир становится популярнее в Екатеринбурге, так как стоимость по ипотеке слишком высокая. Об этом на встрече с журналистами заявил директор агентства «Этажи» Александр Бабушкин.

«Аренда становится популярнее, так как стоимость ипотеки слишком высокая. Для ипотеки, которая действует сейчас со ставкой 18-20%, платеж получается в два раза больше того, который нужно будет отдать за аренду квартиры», — поделился Бабушкин. Он также добавил, что с учетом роста арендной стоимости в период январь—июнь (+15-35%), покупка квартиры пока остается менее предпочтительным вариантом для свердловчан.

Как отмечает эксперт, стоимость аренды зависит о локации и сегмента квартиры. Большей популярностью, как правило, пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, ежемесячный платеж за них в среднем составляет 15-30 тысяч рублей.

Ранее Александр Бабушкин раскрыл в интервью URA.RU тренды строительства и представил портрет покупателя первичной недвижимости. Одним из отмеченных трендов являются коллаборации застройщиков для создания новых жилых комплексов, а средний возраст покупателя новостроек составляет 33-37 лет.

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Аренда квартир становится популярнее в Екатеринбурге, так как стоимость по ипотеке слишком высокая. Об этом на встрече с журналистами заявил директор агентства «Этажи» Александр Бабушкин. «Аренда становится популярнее, так как стоимость ипотеки слишком высокая. Для ипотеки, которая действует сейчас со ставкой 18-20%, платеж получается в два раза больше того, который нужно будет отдать за аренду квартиры», — поделился Бабушкин. Он также добавил, что с учетом роста арендной стоимости в период январь—июнь (+15-35%), покупка квартиры пока остается менее предпочтительным вариантом для свердловчан. Как отмечает эксперт, стоимость аренды зависит о локации и сегмента квартиры. Большей популярностью, как правило, пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, ежемесячный платеж за них в среднем составляет 15-30 тысяч рублей. Ранее Александр Бабушкин раскрыл в интервью URA.RU тренды строительства и представил портрет покупателя первичной недвижимости. Одним из отмеченных трендов являются коллаборации застройщиков для создания новых жилых комплексов, а средний возраст покупателя новостроек составляет 33-37 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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