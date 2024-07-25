В Екатеринбурге открылась выставка «Растущий организм»

Выставка доступна до 6 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцам покажут уникальные фотографии, благодаря которым можно отследить трансформацию архитектуры города на протяжение трех столетий. Что есть среди экспонатов на выставке-ретроспективе в Музее истории Екатеринбурга (МИЕ), показывает URA.RU.

Со сменой власти в городе активно менялись и здания. Так, перестройку пережили дом Тупикова (ныне Дом актера), часть консерватории, здание администрации Екатеринбурга. В 1920-30-х годах в советском строительстве активно практиковали надстройки этажей над усадьбами. К такому методу прибегали из-за роста численности населения и дефицита материалов, в том числе кирпича. Примеры можно найти на улицах Пушкина, Тургенева и проспекте Ленина.

Все эти перемены нашли свое отражение в фотографиях, которые историки представляют на выставке «Растущий организм. Город как конструктор». Здесь можно увидеть кадры в жанре «было/стало» из фондов музея, документацию перестроек и современные фотографии Евгения Комолова.

Например, любопытно наблюдать, как Горное правление времен XVIII века (Ленина, 26, со стороны ресторана «Мечтатели») постепенно превращается в «Уралоблсовнархоз», затем в 1934 году — в консерваторию, а спустя 32 года к учреждению пристраивается дополнительное здание. Сейчас может показаться, что это была единая постройка, но на деле строители постарались возвести архитектурное сооружение так, чтобы оно внешне не отличалось от «исходника».

Такая история типична для Екатеринбурга, отмечает заведующий научно-информационным центром МИЕ Евгений Бурденков. Похожую ситуацию можно наблюдать и на Ленина, 38, где изначально была гостиница «Пале-Рояль», которую в 1930-е годы отдали «Свердловскэнерго» — так постепенно здание выросло еще на несколько этажей вверх. Это удавалось сделать за счет усиления фундамента и несущих стен.

Посмотреть на исторические фото можно с 26 июля по 6 октября. Экспозиция располагается в Доме Качки на ул. Карла Либкнехта, 26.