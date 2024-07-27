Екатеринбуржцы массово устанавливают зарядки для электромобилей

Екатеринбуржцы в первом полугодии 2024 года стали массово устанавливать зарядки для электрокаров. Данными о пятикратном увеличении спроса на их монтаж с URA.RU поделились в «Авито Услугах».
"За первые полгода екатеринбуржцы стали в пять раз чаще устанавливать зарядные станции для электромобилей. Интерес к монтажу и установке различной техники за первое полугодие вырос почти в 7,7 раза", — говорится в релизе. Эксперты отмечают, что спрос на услуги ремонта и обслуживания выросли на 45% за аналогичный период времени.
Ранее URA.RU писало о планах властей Свердловской области установить 40 станций для зарядки электрокаров. В областном бюджете на 2024 год на развитие зарядной инфраструктуры предусмотрено порядка 110 миллионов рублей.
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