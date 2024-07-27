27 июля 2024

Екатеринбуржцы массово устанавливают зарядки для электромобилей

«Авито Услуги»: спрос на установку зарядок для электрокаров увеличился в 5 раз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 5 раз чаще стали устанавливать зарядки для электромобилей (архивное фото)
В 5 раз чаще стали устанавливать зарядки для электромобилей (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржцы в первом полугодии 2024 года стали массово устанавливать зарядки для электрокаров. Данными о пятикратном увеличении спроса на их монтаж с URA.RU поделились в «Авито Услугах».

"За первые полгода екатеринбуржцы стали в пять раз чаще устанавливать зарядные станции для электромобилей. Интерес к монтажу и установке различной техники за первое полугодие вырос почти в 7,7 раза", — говорится в релизе. Эксперты отмечают, что спрос на услуги ремонта и обслуживания выросли на 45% за аналогичный период времени.

Ранее URA.RU писало о планах властей Свердловской области установить 40 станций для зарядки электрокаров. В областном бюджете на 2024 год на развитие зарядной инфраструктуры предусмотрено порядка 110 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцы в первом полугодии 2024 года стали массово устанавливать зарядки для электрокаров. Данными о пятикратном увеличении спроса на их монтаж с URA.RU поделились в «Авито Услугах». "За первые полгода екатеринбуржцы стали в пять раз чаще устанавливать зарядные станции для электромобилей. Интерес к монтажу и установке различной техники за первое полугодие вырос почти в 7,7 раза", — говорится в релизе. Эксперты отмечают, что спрос на услуги ремонта и обслуживания выросли на 45% за аналогичный период времени. Ранее URA.RU писало о планах властей Свердловской области установить 40 станций для зарядки электрокаров. В областном бюджете на 2024 год на развитие зарядной инфраструктуры предусмотрено порядка 110 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...