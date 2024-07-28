Спикер палаты представителей США оскорбился церемонией открытия Олимпиады

28 июля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Открытие Олимпиады в Париже оскорбило христиан всего мира, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 «Насмешка» над Тайной вечерей, которая произошла на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже, оскорбила христиан всего мира. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Новость по теме Трансгендеры*, отрубленная голова королевы и бунт бездомных: что стало с Олимпийскими играми за 10 лет «Насмешка над Тайной вечерей прошлой ночью шокировала и оскорбила христиан всего мира, наблюдавших за церемонией открытия Олимпийских игр», — написал Майк Джонсон в X (ранее Twitter). По его словам, в настоящее время идет война с христианской верой и традиционными ценностями. Он также выразил надежду на то, что «истина и добродетель всегда будут» и привел стих из Евангелие от Иоанна: «Свет сияет во тьме, и тьма не одолела его». На открытии Олимпийских игр в Париже ЛГБТ-сообществом (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией, запрещена в РФ) был оскорблен христианский сюжет Тайной вечери, который для верующих считается святым. В ходе церемонии итальянский журналист Анджело Джулиано гневно отреагировал на происходящее и попросил убежище в России, потому что не хотел быть частью «этого дерьмового шоу». Еще до начала церемонии открытия и во время нее Олимпиада в Париже вызывала несколько скандалов. Люди были возмущены чрезмерной загрязненностью Сены и участием в Играх голландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде , осужденного за педофилию. Об этом сообщает Pravda.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Насмешка» над Тайной вечерей, которая произошла на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже, оскорбила христиан всего мира. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. «Насмешка над Тайной вечерей прошлой ночью шокировала и оскорбила христиан всего мира, наблюдавших за церемонией открытия Олимпийских игр», — написал Майк Джонсон в X (ранее Twitter). По его словам, в настоящее время идет война с христианской верой и традиционными ценностями. Он также выразил надежду на то, что «истина и добродетель всегда будут» и привел стих из Евангелие от Иоанна: «Свет сияет во тьме, и тьма не одолела его». На открытии Олимпийских игр в Париже ЛГБТ-сообществом (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией, запрещена в РФ) был оскорблен христианский сюжет Тайной вечери, который для верующих считается святым. В ходе церемонии итальянский журналист Анджело Джулиано гневно отреагировал на происходящее и попросил убежище в России, потому что не хотел быть частью «этого дерьмового шоу». Еще до начала церемонии открытия и во время нее Олимпиада в Париже вызывала несколько скандалов. Люди были возмущены чрезмерной загрязненностью Сены и участием в Играх голландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде, осужденного за педофилию. Об этом сообщает Pravda.ru.