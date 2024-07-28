В Челябинске открыли движение трамваев до железнодорожного вокзала

В Челябинске с 29 июля завершился один из этапов ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга. Трамваи №№5, 7 и 16 вернутся на привычные маршруты, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Завершился один из этапов капитального ремонта путей на Цвиллинга. С 29 июля трамваи №№5, 7 и 16 следуют по привычным маршрутам. Трамвай №3 направлен по трассе «Автовокзал Центральный — Депо 2», — отметили в ведомстве.
Ранее в Челябинске из-за ремонта трамвайных путей ограничили движение на проспекте Ленина на пересечении с улицей Цвиллинга. Водителей просили быть бдительными и заранее планировать свой маршрут.
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