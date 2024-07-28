28 июля 2024

В Челябинске открыли движение трамваев до железнодорожного вокзала

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, пешеходный переход, остановка общественного транспорта, гэт, городской электротранспорт, трамвай
Трамваи 5,7,16 вернутся на привычный маршрут Фото:

В Челябинске с 29 июля завершился один из этапов ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга. Трамваи №№5, 7 и 16 вернутся на привычные маршруты, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Завершился один из этапов капитального ремонта путей на Цвиллинга. С 29 июля трамваи №№5, 7 и 16 следуют по привычным маршрутам. Трамвай №3 направлен по трассе «Автовокзал Центральный — Депо 2», — отметили в ведомстве.

Ранее в Челябинске из-за ремонта трамвайных путей ограничили движение на проспекте Ленина на пересечении с улицей Цвиллинга. Водителей просили быть бдительными и заранее планировать свой маршрут.

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В Челябинске с 29 июля завершился один из этапов ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга. Трамваи №№5, 7 и 16 вернутся на привычные маршруты, сообщили в пресс-службе перевозчика. «Завершился один из этапов капитального ремонта путей на Цвиллинга. С 29 июля трамваи №№5, 7 и 16 следуют по привычным маршрутам. Трамвай №3 направлен по трассе «Автовокзал Центральный — Депо 2», — отметили в ведомстве. Ранее в Челябинске из-за ремонта трамвайных путей ограничили движение на проспекте Ленина на пересечении с улицей Цвиллинга. Водителей просили быть бдительными и заранее планировать свой маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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