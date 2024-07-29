Пострадавшим от ливней жителям Коркино привезли наборы продуктов от РМК. Фото

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Алексей Текслер на новом логистическом комплексе АО «Макфа». Челябинск, склад, коробки, логистический комплекс, ао макфа
Пострадавшим добавили одну тысячу наборов продуктов Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Пострадавшим от ливней жителям Коркино челябинской области добавили одну тысячу наборов продуктов от волонтерского центра РМК «Сила Урала». Груз был отправлен из Екатеринбурга в ночь на 29 июля, сообщила глава Коркино Наталья Лощинина.

«Волонтерский центр РМК „Сила Урала“ отправил из Екатеринбурга 1000 продуктовых наборов для Коркино. Разгрузку произвели в ночь с 28 на 29 июля», — рассказала Лощинина.

Волонтеры принесли наборы продуктов в пункты временного размещения, а также в дома жителей. Кроме еды людям привезли питьевую воду. Питанием обеспечены работники экстренных служб. Всего волонтеры направили в Коркино свыше 30 тонн гуманитарного груза.

В Коркино после сильных ливней объявлен режим ЧС. 29 июля в зоне подтопления глава региона Алексей Текслер дал ряд поручений.

Волонтеры разгрузили тысячу коробок с продуктами для жителей Коркино
Волонтеры разгрузили тысячу коробок с продуктами для жителей Коркино
Продукты доставили в пункты временного размещения и в дома пострадавших
Продукты доставили в пункты временного размещения и в дома пострадавших

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Пострадавшим от ливней жителям Коркино челябинской области добавили одну тысячу наборов продуктов от волонтерского центра РМК «Сила Урала». Груз был отправлен из Екатеринбурга в ночь на 29 июля, сообщила глава Коркино Наталья Лощинина. «Волонтерский центр РМК „Сила Урала“ отправил из Екатеринбурга 1000 продуктовых наборов для Коркино. Разгрузку произвели в ночь с 28 на 29 июля», — рассказала Лощинина. Волонтеры принесли наборы продуктов в пункты временного размещения, а также в дома жителей. Кроме еды людям привезли питьевую воду. Питанием обеспечены работники экстренных служб. Всего волонтеры направили в Коркино свыше 30 тонн гуманитарного груза. В Коркино после сильных ливней объявлен режим ЧС. 29 июля в зоне подтопления глава региона Алексей Текслер дал ряд поручений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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