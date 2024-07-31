Куйвашев поручил создать пространство для подростков во Дворце молодежи

31 июля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Во Дворце молодежи создадут лофт для мероприятий Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разместить пространство для детей и подростков «Движение первых» во Дворце молодежи. Итоги встречи с председателем совета регионального отделения движения Ириной Грибан опубликованы на информационном портале области. «По решению главы региона во Дворце молодежи для „Движения первых“ будет предоставлено просторное помещение с лофтом и залами для мероприятий», — говорится в сообщении. Сейчас региональное отделение размещается в здании Областного педагогического колледжа, там возможности для организации работы ограничены. Новое помещение поможет полноценно функционировать. Евгений Куйвашев рассказал, что областные и муниципальные власти способствуют созданию условий для работы отделения, также для этого предусмотрено бюджетное финансирование. «Развитие общества, воспитание молодого поколения в духе гражданственности и патриотизма — это цели, имеющие большое значение для организации», поделился он. Российское движение молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, оно получило название «Движение первых» по итогам голосования на первом съезде Российского движения детей и молодежи. Организация создает возможности для всестороннего развития и самореализации школьников, проводит мероприятия по профориентации, участниками являются более 150 тысяч уральцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разместить пространство для детей и подростков «Движение первых» во Дворце молодежи. Итоги встречи с председателем совета регионального отделения движения Ириной Грибан опубликованы на информационном портале области. «По решению главы региона во Дворце молодежи для „Движения первых“ будет предоставлено просторное помещение с лофтом и залами для мероприятий», — говорится в сообщении. Сейчас региональное отделение размещается в здании Областного педагогического колледжа, там возможности для организации работы ограничены. Новое помещение поможет полноценно функционировать. Евгений Куйвашев рассказал, что областные и муниципальные власти способствуют созданию условий для работы отделения, также для этого предусмотрено бюджетное финансирование. «Развитие общества, воспитание молодого поколения в духе гражданственности и патриотизма — это цели, имеющие большое значение для организации», поделился он. Российское движение молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, оно получило название «Движение первых» по итогам голосования на первом съезде Российского движения детей и молодежи. Организация создает возможности для всестороннего развития и самореализации школьников, проводит мероприятия по профориентации, участниками являются более 150 тысяч уральцев.