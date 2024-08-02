В Коркино уровень воды снизился на один метр

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Коркино, потоп и пункт временного размещения. Челябинск, вода, деревня, улица в воде, потоп, частный сектор, подтопление
В Коркино и Миассе начинают отступать подтопления Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Коркино Челябинской области отмечено снижение воды на один метр. Вице-губернатора Текслера Алексей Фартыгин 2 августа провел заседание оперштаба, где обсудил обстановку на затопленных территориях и ликвидацию последствий от обильных дождей, сообщают в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«Заместитель губернатора Алексей Фартыгин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий прохождения по территории региона аномальных ливней. В ряде территорий сохраняется напряженная обстановка. Тем не менее, в Коркинском муниципальном районе отмечено снижение уровня воды на 1 метр. Полностью восстановлено водоснабжение пострадавших домов», — сообщили в пресс-службе.

Также на заседании упомянули и про подтопленный Миасс (Челябинская область). Там уровень воды в Иремельском водохранилище снизился. Однако в южной части городского округа продолжает действовать режим ЧС. Также Фартыгин дал указание главам муниципалитетов организовать места для транспортировки мусора. После полного водопонижения они будут должны приступить к очистке пострадавших территорий.

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В Коркино Челябинской области отмечено снижение воды на один метр. Вице-губернатора Текслера Алексей Фартыгин 2 августа провел заседание оперштаба, где обсудил обстановку на затопленных территориях и ликвидацию последствий от обильных дождей, сообщают в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Заместитель губернатора Алексей Фартыгин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий прохождения по территории региона аномальных ливней. В ряде территорий сохраняется напряженная обстановка. Тем не менее, в Коркинском муниципальном районе отмечено снижение уровня воды на 1 метр. Полностью восстановлено водоснабжение пострадавших домов», — сообщили в пресс-службе. Также на заседании упомянули и про подтопленный Миасс (Челябинская область). Там уровень воды в Иремельском водохранилище снизился. Однако в южной части городского округа продолжает действовать режим ЧС. Также Фартыгин дал указание главам муниципалитетов организовать места для транспортировки мусора. После полного водопонижения они будут должны приступить к очистке пострадавших территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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