В Коркино уровень воды снизился на один метр

02 августа 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

В Коркино и Миассе начинают отступать подтопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Коркино Челябинской области отмечено снижение воды на один метр. Вице-губернатора Текслера Алексей Фартыгин 2 августа провел заседание оперштаба, где обсудил обстановку на затопленных территориях и ликвидацию последствий от обильных дождей, сообщают в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Заместитель губернатора Алексей Фартыгин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий прохождения по территории региона аномальных ливней. В ряде территорий сохраняется напряженная обстановка. Тем не менее, в Коркинском муниципальном районе отмечено снижение уровня воды на 1 метр. Полностью восстановлено водоснабжение пострадавших домов», — сообщили в пресс-службе. Также на заседании упомянули и про подтопленный Миасс (Челябинская область). Там уровень воды в Иремельском водохранилище снизился. Однако в южной части городского округа продолжает действовать режим ЧС. Также Фартыгин дал указание главам муниципалитетов организовать места для транспортировки мусора. После полного водопонижения они будут должны приступить к очистке пострадавших территорий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коркино Челябинской области отмечено снижение воды на один метр. Вице-губернатора Текслера Алексей Фартыгин 2 августа провел заседание оперштаба, где обсудил обстановку на затопленных территориях и ликвидацию последствий от обильных дождей, сообщают в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Заместитель губернатора Алексей Фартыгин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий прохождения по территории региона аномальных ливней. В ряде территорий сохраняется напряженная обстановка. Тем не менее, в Коркинском муниципальном районе отмечено снижение уровня воды на 1 метр. Полностью восстановлено водоснабжение пострадавших домов», — сообщили в пресс-службе. Также на заседании упомянули и про подтопленный Миасс (Челябинская область). Там уровень воды в Иремельском водохранилище снизился. Однако в южной части городского округа продолжает действовать режим ЧС. Также Фартыгин дал указание главам муниципалитетов организовать места для транспортировки мусора. После полного водопонижения они будут должны приступить к очистке пострадавших территорий.