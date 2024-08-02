В Коркино уровень воды снизился на один метр

В Коркино Челябинской области отмечено снижение воды на один метр. Вице-губернатора Текслера Алексей Фартыгин 2 августа провел заседание оперштаба, где обсудил обстановку на затопленных территориях и ликвидацию последствий от обильных дождей, сообщают в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.
«Заместитель губернатора Алексей Фартыгин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий прохождения по территории региона аномальных ливней. В ряде территорий сохраняется напряженная обстановка. Тем не менее, в Коркинском муниципальном районе отмечено снижение уровня воды на 1 метр. Полностью восстановлено водоснабжение пострадавших домов», — сообщили в пресс-службе.
Также на заседании упомянули и про подтопленный Миасс (Челябинская область). Там уровень воды в Иремельском водохранилище снизился. Однако в южной части городского округа продолжает действовать режим ЧС. Также Фартыгин дал указание главам муниципалитетов организовать места для транспортировки мусора. После полного водопонижения они будут должны приступить к очистке пострадавших территорий.
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