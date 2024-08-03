Инцидент произошел вечером 3 августа (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 3 августа возле жилого дома на Волгоградской взорвался автомобиль. Видео поделился читатель URA.RU.
«Екатеринбург. Волгоградская. Взорвалась машина», — говорит очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.
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