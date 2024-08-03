В Екатеринбурге возле жилого дома взорвалась машина. Видео

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, пожарный автомобиль, обстрел, белгород
Инцидент произошел вечером 3 августа (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 3 августа возле жилого дома на Волгоградской взорвался автомобиль. Видео поделился читатель URA.RU.

«Екатеринбург. Волгоградская. Взорвалась машина», — говорит очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге вечером 3 августа возле жилого дома на Волгоградской взорвался автомобиль. Видео поделился читатель URA.RU. «Екатеринбург. Волгоградская. Взорвалась машина», — говорит очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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