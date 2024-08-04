Замминистра экономики сектора Газа погиб в израильском авиаударе

04 августа 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

В результате авиаудара ЦАХАЛ погиб замглавы минэкономики Газы Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Замминистра экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб из-за удара израильской авиации. Об этом сообщает Al Mayadeen. «Абдель Фаттах аз-Зарии погиб в результате прямого удара», — передает телеканал Al Mayadeen. По Газе ударила авиация Израиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замминистра экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб из-за удара израильской авиации. Об этом сообщает Al Mayadeen. «Абдель Фаттах аз-Зарии погиб в результате прямого удара», — передает телеканал Al Mayadeen. По Газе ударила авиация Израиля.