Замминистра экономики сектора Газа погиб в израильском авиаударе

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, бмп, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
В результате авиаудара ЦАХАЛ погиб замглавы минэкономики Газы Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Замминистра экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб из-за удара израильской авиации. Об этом сообщает Al Mayadeen.

«Абдель Фаттах аз-Зарии погиб в результате прямого удара», — передает телеканал Al Mayadeen. По Газе ударила авиация Израиля.

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Замминистра экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб из-за удара израильской авиации. Об этом сообщает Al Mayadeen. «Абдель Фаттах аз-Зарии погиб в результате прямого удара», — передает телеканал Al Mayadeen. По Газе ударила авиация Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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