Замминистра экономики сектора Газа погиб в израильском авиаударе

В результате авиаудара ЦАХАЛ погиб замглавы минэкономики Газы
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Замминистра экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб из-за удара израильской авиации. Об этом сообщает Al Mayadeen.
«Абдель Фаттах аз-Зарии погиб в результате прямого удара», — передает телеканал Al Mayadeen. По Газе ударила авиация Израиля.
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