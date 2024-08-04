В Подмосковье бывший кассир ограбил пиццерию, напав с топором на повара. Видео

05 августа 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

Преступника из Подмосковья арестовали через несколько часов после ограбления пиццерии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Подмосковье в деревне Белая 31-летний местный житель ограбил пиццерию, где ранее работал кассиром. Он напал с топором на повара, забрал из кассы порядка 200 тысяч рублей и скрылся. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области. «Предварительно установлено, что в ночное время подозреваемый подъехал на такси к бывшему месту работы, находящемуся на огороженной территории торгового центра, и перелез через забор. Затем, отжав раздвижные двери, злоумышленник проник в ресторан», — передает сайт МВД Медиа. В заведении преступник угрожал повару топором, после этого забрал около 200 тысяч рублей и скрылся с места. Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Ногинское» изучили материалы с камер видеонаблюдения в кафе и установили личность бывшего работника. Через несколько часов его удалось задержать в подъезде жилого дома. В ведомстве уточнили, что по факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. На данный момент мужчина арестован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье в деревне Белая 31-летний местный житель ограбил пиццерию, где ранее работал кассиром. Он напал с топором на повара, забрал из кассы порядка 200 тысяч рублей и скрылся. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области. «Предварительно установлено, что в ночное время подозреваемый подъехал на такси к бывшему месту работы, находящемуся на огороженной территории торгового центра, и перелез через забор. Затем, отжав раздвижные двери, злоумышленник проник в ресторан», — передает сайт МВД Медиа. В заведении преступник угрожал повару топором, после этого забрал около 200 тысяч рублей и скрылся с места. Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Ногинское» изучили материалы с камер видеонаблюдения в кафе и установили личность бывшего работника. Через несколько часов его удалось задержать в подъезде жилого дома. В ведомстве уточнили, что по факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. На данный момент мужчина арестован.