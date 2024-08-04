04 августа 2024

В Подмосковье бывший кассир ограбил пиццерию, напав с топором на повара. Видео

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
Преступника из Подмосковья арестовали через несколько часов после ограбления пиццерии Фото:

В Подмосковье в деревне Белая 31-летний местный житель ограбил пиццерию, где ранее работал кассиром. Он напал с топором на повара, забрал из кассы порядка 200 тысяч рублей и скрылся. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«Предварительно установлено, что в ночное время подозреваемый подъехал на такси к бывшему месту работы, находящемуся на огороженной территории торгового центра, и перелез через забор. Затем, отжав раздвижные двери, злоумышленник проник в ресторан», — передает сайт МВД Медиа. В заведении преступник угрожал повару топором, после этого забрал около 200 тысяч рублей и скрылся с места.

Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Ногинское» изучили материалы с камер видеонаблюдения в кафе и установили личность бывшего работника. Через несколько часов его удалось задержать в подъезде жилого дома. В ведомстве уточнили, что по факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. На данный момент мужчина арестован.

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В Подмосковье в деревне Белая 31-летний местный житель ограбил пиццерию, где ранее работал кассиром. Он напал с топором на повара, забрал из кассы порядка 200 тысяч рублей и скрылся. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области. «Предварительно установлено, что в ночное время подозреваемый подъехал на такси к бывшему месту работы, находящемуся на огороженной территории торгового центра, и перелез через забор. Затем, отжав раздвижные двери, злоумышленник проник в ресторан», — передает сайт МВД Медиа. В заведении преступник угрожал повару топором, после этого забрал около 200 тысяч рублей и скрылся с места. Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Ногинское» изучили материалы с камер видеонаблюдения в кафе и установили личность бывшего работника. Через несколько часов его удалось задержать в подъезде жилого дома. В ведомстве уточнили, что по факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. На данный момент мужчина арестован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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