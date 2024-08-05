Пермский край оказался в третьей десятке регионов РФ по доступности бензина

Пермский край занял 33 место в рейтинге регионов России по доступности бензина
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, бензин, заправка, азс, заправка автомобиля, топливный бак, раздаточный пистолет
На среднюю заплату в Пермском крае можно купить 1099 литров бензина Фото:

Пермский край занял 33 место в рейтинге регионов России по доступности бензина. Аналитики РИА Новости подсчитали, что на среднемесячную зарплату житель Прикамья может купить 1099 литров бензина марки АИ-92.

«Пермский край — 33 место. Объем бензина АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в месяц — 1099 литров. Цена бензина за литр — 52,04 рубля», — указано в рейтинге. В материале приведены данные за июнь 2024 года.

В Свердловской области бензин доступнее — регион занимает 24 место. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести 1195 литров топлива.

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Пермский край занял 33 место в рейтинге регионов России по доступности бензина. Аналитики РИА Новости подсчитали, что на среднемесячную зарплату житель Прикамья может купить 1099 литров бензина марки АИ-92. «Пермский край — 33 место. Объем бензина АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в месяц — 1099 литров. Цена бензина за литр — 52,04 рубля», — указано в рейтинге. В материале приведены данные за июнь 2024 года. В Свердловской области бензин доступнее — регион занимает 24 место. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести 1195 литров топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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