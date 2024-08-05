Пермский край оказался в третьей десятке регионов РФ по доступности бензина

Пермский край занял 33 место в рейтинге регионов России по доступности бензина

На среднюю заплату в Пермском крае можно купить 1099 литров бензина Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермский край занял 33 место в рейтинге регионов России по доступности бензина. Аналитики РИА Новости подсчитали, что на среднемесячную зарплату житель Прикамья может купить 1099 литров бензина марки АИ-92.

«Пермский край — 33 место. Объем бензина АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в месяц — 1099 литров. Цена бензина за литр — 52,04 рубля», — указано в рейтинге. В материале приведены данные за июнь 2024 года.

В Свердловской области бензин доступнее — регион занимает 24 место. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести 1195 литров топлива.