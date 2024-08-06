Челябинский «Трактор» пригласил болельщиков на бесплатную открытую тренировку

Хоккеисты челябинского хоккейного клуба «Трактор» проведут открытую тренировку. Об этом 6 августа сообщил официальный telegram-канал клуба.
«Идешь на открытую тренировку „Трактора“? Приглашаем всех болельщиков и аккредитованных на прошлый сезон представителей СМИ», — сообщает канал.
Открытая тренировка состоится 9 августа в 10:00 часов в ледовой арене «Трактор». Вход на арену — бесплатный.
Команда проходит предсезонные тренировочные сборы. Первая игра нового сезона регулярного чемпионата КХЛ у «Трактора» состоится 4 сентября в Екатеринбурге. Челябинцы встретятся с местным «Автомобилистом».
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