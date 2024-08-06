Челябинский «Трактор» пригласил болельщиков на бесплатную открытую тренировку

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Тренировка состоится в ледовой арене "Трактор"
Тренировка состоится в ледовой арене "Трактор" Фото:

Хоккеисты челябинского хоккейного клуба «Трактор» проведут открытую тренировку. Об этом 6 августа сообщил официальный telegram-канал клуба.

«Идешь на открытую тренировку „Трактора“? Приглашаем всех болельщиков и аккредитованных на прошлый сезон представителей СМИ», — сообщает канал.

Открытая тренировка состоится 9 августа в 10:00 часов в ледовой арене «Трактор». Вход на арену — бесплатный.

Команда проходит предсезонные тренировочные сборы. Первая игра нового сезона регулярного чемпионата КХЛ у «Трактора» состоится 4 сентября в Екатеринбурге. Челябинцы встретятся с местным «Автомобилистом».

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Хоккеисты челябинского хоккейного клуба «Трактор» проведут открытую тренировку. Об этом 6 августа сообщил официальный telegram-канал клуба. «Идешь на открытую тренировку „Трактора“? Приглашаем всех болельщиков и аккредитованных на прошлый сезон представителей СМИ», — сообщает канал. Открытая тренировка состоится 9 августа в 10:00 часов в ледовой арене «Трактор». Вход на арену — бесплатный. Команда проходит предсезонные тренировочные сборы. Первая игра нового сезона регулярного чемпионата КХЛ у «Трактора» состоится 4 сентября в Екатеринбурге. Челябинцы встретятся с местным «Автомобилистом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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