07 августа 2024

«Денег жестко не хватает»: мэрия экстренно меняет программу Дня города в Екатеринбурге

Власти перенесли выступление Серябкиной на Дне города в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 301-летия Екатеринбурга намечено на 17 августа Фото:

Организаторы Дня города в Екатеринбурге перенесли финал конкурса «Мисс Екатеринбург» вместе с выступлением певицы Ольги Серябкиной с Октябрьской площади в Исторический сквер, где будет основная сцена. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник, близкий к горадминистрации.

По его словам, такое решение было принято в целях экономии. «Денег жестко не хватает. У бизнеса и власти сейчас немного другие задачи», — объяснил собеседник. По его данным, прямо сейчас мэр Алексей Орлов ведет переговоры с меценатами по поводу организации традиционной общегородской свадьбы (она пройдет там же, в Историческом сквере). Ранее URA.RU писало, что главным хедлайнером Дня города будет группа Dabro. Ее оплачивает один из екатеринбургских меценатов, Серябкину — администрация, несмотря на то, что основными спонсорами «Мисс Екатеринбург» являются застройщики.

«Площадка на Октябрьской площади при этом сохраняется. Но там будут локальные активности», — уточнил источник. Несмотря на экономию средств, салют состоится.

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Организаторы Дня города в Екатеринбурге перенесли финал конкурса «Мисс Екатеринбург» вместе с выступлением певицы Ольги Серябкиной с Октябрьской площади в Исторический сквер, где будет основная сцена. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник, близкий к горадминистрации. По его словам, такое решение было принято в целях экономии. «Денег жестко не хватает. У бизнеса и власти сейчас немного другие задачи», — объяснил собеседник. По его данным, прямо сейчас мэр Алексей Орлов ведет переговоры с меценатами по поводу организации традиционной общегородской свадьбы (она пройдет там же, в Историческом сквере). Ранее URA.RU писало, что главным хедлайнером Дня города будет группа Dabro. Ее оплачивает один из екатеринбургских меценатов, Серябкину — администрация, несмотря на то, что основными спонсорами «Мисс Екатеринбург» являются застройщики. «Площадка на Октябрьской площади при этом сохраняется. Но там будут локальные активности», — уточнил источник. Несмотря на экономию средств, салют состоится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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