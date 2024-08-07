«Денег жестко не хватает»: мэрия экстренно меняет программу Дня города в Екатеринбурге

Власти перенесли выступление Серябкиной на Дне города в Екатеринбурге

08 августа 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Празднование 301-летия Екатеринбурга намечено на 17 августа Фото: Илья Московец © URA.RU Организаторы Дня города в Екатеринбурге перенесли финал конкурса «Мисс Екатеринбург» вместе с выступлением певицы Ольги Серябкиной с Октябрьской площади в Исторический сквер, где будет основная сцена. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник, близкий к горадминистрации. По его словам, такое решение было принято в целях экономии. «Денег жестко не хватает. У бизнеса и власти сейчас немного другие задачи», — объяснил собеседник. По его данным, прямо сейчас мэр Алексей Орлов ведет переговоры с меценатами по поводу организации традиционной общегородской свадьбы (она пройдет там же, в Историческом сквере). Ранее URA.RU писало, что главным хедлайнером Дня города будет группа Dabro. Ее оплачивает один из екатеринбургских меценатов, Серябкину — администрация, несмотря на то, что основными спонсорами «Мисс Екатеринбург» являются застройщики. «Площадка на Октябрьской площади при этом сохраняется. Но там будут локальные активности», — уточнил источник. Несмотря на экономию средств, салют состоится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы Дня города в Екатеринбурге перенесли финал конкурса «Мисс Екатеринбург» вместе с выступлением певицы Ольги Серябкиной с Октябрьской площади в Исторический сквер, где будет основная сцена. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник, близкий к горадминистрации. По его словам, такое решение было принято в целях экономии. «Денег жестко не хватает. У бизнеса и власти сейчас немного другие задачи», — объяснил собеседник. По его данным, прямо сейчас мэр Алексей Орлов ведет переговоры с меценатами по поводу организации традиционной общегородской свадьбы (она пройдет там же, в Историческом сквере). Ранее URA.RU писало, что главным хедлайнером Дня города будет группа Dabro. Ее оплачивает один из екатеринбургских меценатов, Серябкину — администрация, несмотря на то, что основными спонсорами «Мисс Екатеринбург» являются застройщики. «Площадка на Октябрьской площади при этом сохраняется. Но там будут локальные активности», — уточнил источник. Несмотря на экономию средств, салют состоится.