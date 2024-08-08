В Челябинской области заработали интернет и телефоны, отключившиеся из-за ливней

Отключившиеся из-за затяжных ливней интернет и телефонная связь в городах и районах Челябинской области восстановили работу. Об этом 8 августа сообщил директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов
«На места затоплений незамедлительно выехали наши ремонтно-восстановительные бригады. Связисты совместно с сотрудниками администраций и МЧС активно работали несколько дней. После осушений помещений специалисты компании сразу приступали к восстановлению оптических линий. В результате была откачана 1 000 кубометров воды. Связь в Челябинской области восстановлена полностью», — сообщил Макагонов.
Причина нарушений связи — проливные дожди, которые повлекли за собой затопление первых этажей зданий. Ливни стали причиной отключения электроэнергии во многих районах региона, что привело к частичному нарушению связи. Сильнее других пострадали Коркино и Магнитогорск, поселок Роза, а также в села Еманжелинка, Кичигино, Красносельское и Первомайское.
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