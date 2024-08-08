В Челябинской области заработали интернет и телефоны, отключившиеся из-за ливней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ливни отключили телефонную связь и интернет
Ливни отключили телефонную связь и интернет Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Отключившиеся из-за затяжных ливней интернет и телефонная связь в городах и районах Челябинской области восстановили работу. Об этом 8 августа сообщил директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов

«На места затоплений незамедлительно выехали наши ремонтно-восстановительные бригады. Связисты совместно с сотрудниками администраций и МЧС активно работали несколько дней. После осушений помещений специалисты компании сразу приступали к восстановлению оптических линий. В результате была откачана 1 000 кубометров воды. Связь в Челябинской области восстановлена полностью», — сообщил Макагонов.

Причина нарушений связи — проливные дожди, которые повлекли за собой затопление первых этажей зданий. Ливни стали причиной отключения электроэнергии во многих районах региона, что привело к частичному нарушению связи. Сильнее других пострадали Коркино и Магнитогорск, поселок Роза, а также в села Еманжелинка, Кичигино, Красносельское и Первомайское.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отключившиеся из-за затяжных ливней интернет и телефонная связь в городах и районах Челябинской области восстановили работу. Об этом 8 августа сообщил директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов «На места затоплений незамедлительно выехали наши ремонтно-восстановительные бригады. Связисты совместно с сотрудниками администраций и МЧС активно работали несколько дней. После осушений помещений специалисты компании сразу приступали к восстановлению оптических линий. В результате была откачана 1 000 кубометров воды. Связь в Челябинской области восстановлена полностью», — сообщил Макагонов. Причина нарушений связи — проливные дожди, которые повлекли за собой затопление первых этажей зданий. Ливни стали причиной отключения электроэнергии во многих районах региона, что привело к частичному нарушению связи. Сильнее других пострадали Коркино и Магнитогорск, поселок Роза, а также в села Еманжелинка, Кичигино, Красносельское и Первомайское.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...