08 августа 2024

В Екатеринбурге пару ограбили на сотни тысяч рублей, выбив им зубы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине выбили четыре зуба а женщине три (архивное фото)
Мужчине выбили четыре зуба а женщине три (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на ул. Уральская пару ограбили на сотни тысяч рублей, выбив им зубы. За ними преступники следили от местного кафе, в котором отдыхали пострадавшие.

«Выбили мужчине четыре зуба, а женщине три. Сняли золото более чем на 100 тыс. руб. Украли деньги, телефоны, даже ключи от квартиры забрали», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Пара, которую ограбили, написала заявление в полицию.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге на ул. Уральская пару ограбили на сотни тысяч рублей, выбив им зубы. За ними преступники следили от местного кафе, в котором отдыхали пострадавшие. «Выбили мужчине четыре зуба, а женщине три. Сняли золото более чем на 100 тыс. руб. Украли деньги, телефоны, даже ключи от квартиры забрали», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Пара, которую ограбили, написала заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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