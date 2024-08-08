Мужчине выбили четыре зуба а женщине три (архивное фото)
В Екатеринбурге на ул. Уральская пару ограбили на сотни тысяч рублей, выбив им зубы. За ними преступники следили от местного кафе, в котором отдыхали пострадавшие.
«Выбили мужчине четыре зуба, а женщине три. Сняли золото более чем на 100 тыс. руб. Украли деньги, телефоны, даже ключи от квартиры забрали», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Пара, которую ограбили, написала заявление в полицию.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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