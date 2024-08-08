Приезжие из Закавказья пытались убить челябинского водителя

В Челябинской области приезжие из Закавказья пытались совершить убийство водителя. Как 9 августа заявили в пресс-службе СКР, доклад о расследовании дела затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.
«В соцмедиа сообщается, что в регионе приезжие из Закавказья в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали опасную ситуацию на дороге и избили водителя. Главе ведомства будет представлен доклад о ходе установления обстоятельств покушения на убийство», — заявили в СКР.
В связи с этим инцидентом Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Теперь исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Константин Правосудов должен будет предоставить информацию о расследовании.
По закону, покушение на убийство, совершенное группой лиц, является тяжким преступлением. В данном случае преступление не было доведено до конца.
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