08 августа 2024

Приезжие из Закавказья пытались убить челябинского водителя

© Служба новостей «URA.RU»
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В попытке убить водителя проверят приезжих из Закавказья
В попытке убить водителя проверят приезжих из Закавказья Фото:

В Челябинской области приезжие из Закавказья пытались совершить убийство водителя. Как 9 августа заявили в пресс-службе СКР, доклад о расследовании дела затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В соцмедиа сообщается, что в регионе приезжие из Закавказья в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали опасную ситуацию на дороге и избили водителя. Главе ведомства будет представлен доклад о ходе установления обстоятельств покушения на убийство», — заявили в СКР.

В связи с этим инцидентом Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Теперь исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Константин Правосудов должен будет предоставить информацию о расследовании.

По закону, покушение на убийство, совершенное группой лиц, является тяжким преступлением. В данном случае преступление не было доведено до конца.

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В Челябинской области приезжие из Закавказья пытались совершить убийство водителя. Как 9 августа заявили в пресс-службе СКР, доклад о расследовании дела затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин. «В соцмедиа сообщается, что в регионе приезжие из Закавказья в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали опасную ситуацию на дороге и избили водителя. Главе ведомства будет представлен доклад о ходе установления обстоятельств покушения на убийство», — заявили в СКР. В связи с этим инцидентом Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Теперь исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Константин Правосудов должен будет предоставить информацию о расследовании. По закону, покушение на убийство, совершенное группой лиц, является тяжким преступлением. В данном случае преступление не было доведено до конца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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