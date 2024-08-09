«Запросили скорую»: самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Казани

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Казани из-за больного пассажира

Самолет летел из Омска в Москву Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний», летевший в Москву, утром 9 августа экстренно сел в Казани из-за плохого состояния пассажира. Командир воздушного судна запросил скорую помощь. Информация об этом появилась в Telegram.

«При полете по маршруту экипаж самолета A-321 принял решение о посадке на незапланированном аэродроме Казань по причине больного пассажира. Запросил скорую по прибытию», — пишет telegram-канал Aviaincident. Самолет выполнял рейс из Омска.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Там воздержались от комментариев.