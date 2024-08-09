09 августа 2024

Вучич заявил о готовящемся госперевороте после предупреждения от РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. stock, Александр Вучич,  stock
Александр Вучич заявил, что РФ предупредила Сербию о готовящихся беспорядках Фото:

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что РФ предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, ответственными за которые выступают представители западных стран. Об этом сербский лидер заявил журналистам.

«Мы получили официальную информацию из РФ, разбираемся с ней. Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, которые специализируются на этом в правительстве Сербии», — заявил Вучич, отвечая на вопрос журналистов о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота. Его слова приводит сербская газета Kurir.

Ранее Александр Вучич заявлял, что не общался с президентом РФ Владимиром Путиным в течение последних 2,5 лет, чтобы избежать создания дополнительного внешнеполитического давления на Сербию. Вучич опроверг обвинение оппонентов о том, что российский лидер отказывается с ним говорить, подчеркнув, что отсутствие общения не связано с нежеланием Путина вести диалог.

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что РФ предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, ответственными за которые выступают представители западных стран. Об этом сербский лидер заявил журналистам. «Мы получили официальную информацию из РФ, разбираемся с ней. Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, которые специализируются на этом в правительстве Сербии», — заявил Вучич, отвечая на вопрос журналистов о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота. Его слова приводит сербская газета Kurir. Ранее Александр Вучич заявлял, что не общался с президентом РФ Владимиром Путиным в течение последних 2,5 лет, чтобы избежать создания дополнительного внешнеполитического давления на Сербию. Вучич опроверг обвинение оппонентов о том, что российский лидер отказывается с ним говорить, подчеркнув, что отсутствие общения не связано с нежеланием Путина вести диалог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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