Вучич заявил о готовящемся госперевороте после предупреждения от РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что РФ предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, ответственными за которые выступают представители западных стран. Об этом сербский лидер заявил журналистам.
«Мы получили официальную информацию из РФ, разбираемся с ней. Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, которые специализируются на этом в правительстве Сербии», — заявил Вучич, отвечая на вопрос журналистов о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота. Его слова приводит сербская газета
Ранее Александр Вучич заявлял, что не общался с президентом РФ Владимиром Путиным в течение последних 2,5 лет, чтобы избежать создания дополнительного внешнеполитического давления на Сербию. Вучич опроверг обвинение оппонентов о том, что российский лидер отказывается с ним говорить, подчеркнув, что отсутствие общения не связано с нежеланием Путина вести диалог.
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