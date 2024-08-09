Вучич заявил о готовящемся госперевороте после предупреждения от РФ

09 августа 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Александр Вучич заявил, что РФ предупредила Сербию о готовящихся беспорядках Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Сербии Александр Вучич заявил, что РФ предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, ответственными за которые выступают представители западных стран. Об этом сербский лидер заявил журналистам. «Мы получили официальную информацию из РФ, разбираемся с ней. Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, которые специализируются на этом в правительстве Сербии», — заявил Вучич, отвечая на вопрос журналистов о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота. Его слова приводит сербская газета Kurir . Ранее Александр Вучич заявлял, что не общался с президентом РФ Владимиром Путиным в течение последних 2,5 лет, чтобы избежать создания дополнительного внешнеполитического давления на Сербию. Вучич опроверг обвинение оппонентов о том, что российский лидер отказывается с ним говорить, подчеркнув, что отсутствие общения не связано с нежеланием Путина вести диалог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что РФ предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, ответственными за которые выступают представители западных стран. Об этом сербский лидер заявил журналистам. «Мы получили официальную информацию из РФ, разбираемся с ней. Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, которые специализируются на этом в правительстве Сербии», — заявил Вучич, отвечая на вопрос журналистов о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота. Его слова приводит сербская газета Kurir. Ранее Александр Вучич заявлял, что не общался с президентом РФ Владимиром Путиным в течение последних 2,5 лет, чтобы избежать создания дополнительного внешнеполитического давления на Сербию. Вучич опроверг обвинение оппонентов о том, что российский лидер отказывается с ним говорить, подчеркнув, что отсутствие общения не связано с нежеланием Путина вести диалог.