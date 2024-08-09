В Екатеринбурге 48-летний водитель «Киа Оптима» умер за рулем и врезался в ограждение. Инцидент произошел на улице Репина, 77, сообщили в городской Госавтоинспекции.
«У 48-летнего водителя „Киа Оптима“, мужчины, 1976 года рождения, ухудшилось самочувствие, в связи с чем он потерял управление и допустил наезд на препятствие в виде ограждения. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть водителя, которая наступила предварительно до момента автомобильной аварии», — сказано в telegram-канале ведомства.
Погибший был опытным водителем с 25-летним стажем. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности. Проведение судебно-медицинской экспертизы позволит установить точную причину смерти водителя.
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